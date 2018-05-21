Çukur yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı sezon finali öncesi gerilim artıyor…
Çukur yeni bölüm fragmanı dizinin yayın tarihine kısa bir süre kala paylaşıldı. Sezon finali için gün sayan Çukru’un 21 Mayıs tarihli bölümünde İdris ve Vartolu’nun kahvede rehin alınması gerilimi artırıyor. Tedavi olduğunu düşünen Sena’nın durumu git gide kötüye gidiyor. İşte Çukur dizisinin 30. bölüm fragmanları ve sezon finaline ilişkin bilgiler!
ikinci fragmandaki ‘Bak biz gideriz yeter ki Çukur kalsın” yerinde sözleri dikkat çekti. Dizinin 14 Mayıs tarihli son bölümünde Yamaç ve Selim soğuk hava deposunda mahsur kalmıştı. Peki yeni bölümde neler yaşanacak? Koçovalılar’ı tuzağa düşüren kim? Tüm bu soru işaretleri ve daha fazlası Çukur 30. bölümünde yanıt bulacak.
Soğuk hava deposunda kapana kısılan Yamaç, Selim, Emmi ve Paşa, yaşam savaşı verir. Tansiyonun yükseldiği bu anlarda yaşanan beklenmedik bir gelişme kurtulmalarını sağlar. Yaşadıkları tehlikeyi atlatan Yamaç’ın aklı Sena’da kalır. Emrah’ın tehdidi altında olan Ezgi’nin uyguladığı tedavi, Sena’yı gittikçe kötüleştirir. Bu sırada İdris ve Vartolu’nun kahvede rehin alınması gerilimi artırır. Vartolu’nun sürpriz hamlesi, ikili arasındaki buzların eridiğini düşündürürken hapishanede yaşanan beklenmedik gelişmeler ise asıl fırtınanın yeni kopacağının sinyallerini verir. ‘Çukur’un yeni bölümünde taşlar yerinden oynarken, adrenalin de giderek artacak.
SEZON FİNALİ NE ZAMAN?
Ekran macerasına ekim 2017’de başlayan Çukur’un 11 Haziran 2018 tarihinde sezon finali yapması bekleniyor.
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