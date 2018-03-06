Çukur son bölümüne Mihriban damgası! Yeni bölümde Yamaç nereyi basıyor?

Çukur son bölümü sonrasında yeni bölüm fragmanı için araştırmalar başladı. Gerilimin ve aksiyonun dur durak bilmediği Çukur dizisinin son bölümünde İdris Koçovalı, şüphelerinin arkasından giderek iz sürmüş ve Vartolu'ya ulaşmıştır. Gerçek adı Salih ile hitap ettiği Vartolu'ya derin bir serzenişte bulunan İdris Koçovalı "Bizi ne hallere koydun Salih" sözleriyle her şeyi özetlemiştir. İşte, Çukur'un yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler

ÇUKUR'UN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Çukur'un son bölümünde gözler Selim'in durumuna kilitlenmişken, Emrah'ın bir anda ortaya çıkarak yuz biber olması ortalığı karıştırmıştır. Hastaneye kadar gelen Emrah, baş koyduğu davayı sürdürmektedir. Diğer taraftan İdris Koçovalı ise şüphelerinden yola çıkarak iz sürmüş ve Vartolu'ya erişmiştir. Kendisini Vartolu'nun bulunduğu demir parmaklıkların ardına kilitleyen İdris Koçovalı, ilk kez Salih ismiyle hitap etmiştir. Selim ise yaşam mücadelesine yeniden tutunmuştur. Bundan sonra Çukur'da her şey daha farklı ilerleyecektir. Diğer taraftan Sena ise Çukur'a geri dönmüştür.

Çukur'un yeni bölümüne ise damga vuran konu Yamaç'ın bir evi basmaya gittiği sahneler olacaktır. Peki o ev kimin evidir? İşte, Çukur'un yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler