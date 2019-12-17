Çukur son bölümün ardından yeni bölümden ilk sahne yayınlandı mı? Cumali öldü mü?

Çukur dizisinin son bölümünde Yamaç’ın yapacağı hamlenin ardından harekete geçen Azer bulduğu desteklerle Çukur’un karşısına daha güçlü çıkacak. Azer’in saldırısı karşısında Yamaç’ın ne yapacağı merakla beklenecek. Mahalleye gelen tanıdık bir isim Koçovalılara hiç beklemedikleri bir destek sağlayacak. Yamaç ve Nehir arasında yaşanan sürpriz gelişmeler Yamaç’ı bir süre Çukur’dan uzaklaştıracak.

Final sahsesinde Cumali'nin vurulmasının ardından izleyenler yeni bölümden ilk sahne ekranlara geldi mi sorusunun cevabını arıyorlar.. Çukur yeni bölümden ilk sahne henüz ekranlara gelmedi. Yayınlandığında haberimizde olacak..