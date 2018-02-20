Çukur son bölümün ardından yeni bölümden ilk sahne yayınlandı.. Emrah komiser kim?

Çukur son bölümde Vartolu'nun öldüğü haberi mahalleye bir müjde gibi yansırken, Yamaç'ın tavırları izleyicilerde Vartolu ölmedi mi sorusunu akıllara getiriyor. Yamaç'ın, Emmi ile yaptığı konuşma gizli tutulurken son bölümde büyük şaşkınlık yaratan isim Emrah Komiser, Sena'nın abisi çıkıyor. Yamamç'ın olaylardan habersiz şekilde müdahale etmeye çalışması ve şuan için engel olamaması ileriki bölümlerde neler yaşanacağını daha da merak edilir hale getiriyor.

Çukur’un 17. bölümünde; Vartolu’nun evinden çıkan cenaze tüm dengeleri sonsuza kadar değiştirecektir. Çukur’daki yüzleşme serisi hiç olmadığı kadar sert devam edecektir. Çukur’a gelen davetsiz misafir fırtına etkisi yaratacaktır. Başta Yamaç, Sena ve İdris olmak üzere herkes başına geleceklerden bihaberdir. Çukur’da dengelerin sarsıldığı, çalkantılı bir dönem başlıyor.

Yeni bölümden yayınlanan ilk sahnede ise Medet, Yamaç'ı vurmak isterken, Selim'i sırtından vuruyor. Peki tüm bu gelişmelerin ardından yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Çukur son bölümde yaşananlar ve yeni bölümden ilk sahne