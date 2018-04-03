Çukur son bölümün ardından yeni bölümden ilk sahne yayınlandı.. Baykal ve Elvis..
Çukur dizisinin dün akşam yayınlanan son bölümünün ardından yeni bölümden ilk sahne ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde dikkat çeken karakterlerden Elvis, Emrah tarafından öldürülürken, Baykal'da oğlunun hazırladığı tuzağa düştü ve yaşamını yitirdi.. Peki Çukur'da başka neler yaşandı? İşte detaylar
Çukur’da Elvis gözünü karartıp meydan okuyarak Koçovalı kadınlarını kaçırmıştır. Yamaç ve Vartolu bu tehlikeli hamle karşısında deliye döner. Elvis ve çetesi, Baykal’ı alana kadar tek bir saniye bile boş durmayacaktır. İki taraf arasında silahların konuştuğu çetin mücadele sonrası Koçovalı kadınları sürpriz bir isim tarafından kurtarılacak.
Yamaç ile Vartolu iş birliğinin ne kadar kalıcı olacağı ise akıllarda soru işareti yaratacak. Kartların yeniden dağıtılacağı, mücadelenin daha da çetin olacağı bölümde Elvis’in nasıl durdurulacağı heyecanla beklenirken, Çukur'un önemli karakterlerinden biri diziye veda ediyor.
BAYKAL ÖLDÜ!
Dizinin ana karakterlerinden Baykal, oğlu Nazım'ın düzenlediği planla öldürüldü. Nazım hazırladığı plan ile hem babasından hem de Koçavalılar'dan kurtulmanın yolunu ararken, ilk aşamasını babasını öldürterek gerçekleştirmiş oldu. Emrah bir şeylerin yanlış gittiğini fark ederek olayları araştırmaya devam ediyor. Nazım'a güvenmeyen Emrah'ın bundan sonra ne yapacağı ise merak konusu.
YAMAÇ ELVİS'İ YAKALADI, EMRAH ÖLDÜRDÜ
Yamaç kurduğu planla Elvis'i köşeye sıkıştırdı ve öldürmeden alı koydu.. Fakat Yamaç bunca olayın içinde hiç hesap edemediği bir gerçek ile karşı karşıya geldi. Elvis'i polis olan Emrah'a teslim etmek isteyen Yamaç, Emrah'ın karısının abisi olduğunu gerçeğini öğrendi.
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