Çukur son bölümün ardından yeni bölümden ilk sahne yayınlandı
Çukur dizisinin yeni sezona başlamasıyla birlikte yeni sezonda diziye dahil oyuncular da ortaya çıkmaya başlıyor. Son bölümün ardından yeni bölümde yayınlanan ilk sahne ile birlikte sürpriz bir isim ortaya çıktı.. Peki Çukur dizisinin son bölümün ardından yayınlanan yeni bölüm fragmanında neler yaşanıyor? İşte dizinin son bölümünde olanlar ve yeni bölüm fragmanı
Çukur 3. sezonun 1. bölümünde (68. Bölüm); Koçovalılar, hayatlarının en büyük acısıyla karşı karşıyadır! Yücel’in oyunuyla Yamaç ve İdris Koçovalı’dan biri diğerini vurmak zorunda kalmıştır. Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı Çukur’da hâkimiyeti Akın Koçovalı alırken, Baykal’ın kızı Efsun’un Çukur’a adım atması kartların yeniden dağıtılmasına neden olacak. Azer, Yücel ve Timsah’la işbirliği yapan Efsun’un planı merakla beklenirken, Akın ile Azer’in bir araya gelmesi de soru işareti yaratacak. Sultan’ın Vartolu Sadettin’den isteği ekran başındakileri şaşırtacak. Herkesten bir adım önde olduğunu düşünen Yücel ise en beklemediği anda hayati bir tuzakla karşı karşıya kalacak.
Çukur son bölümde İdris Koçavalı'nın ölmesi şok etkisi yaratırken, Yamaç ve diğer Koçovalıların, İdris'in ölümünün ardından neler yapacağı merak konusu oldu. Çukur dizisinin son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı da ekranlara geldi.
ÇUKUR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜM FRAGMANINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
SALİH KALYON KİMDİR?
Salh Kalyon, 1946 yılında Ağrı’da doğmuştur. Aslen Trabzon, Çaykara, Koldere köyündendr. Babası Abdurrahman Kalyoncu’dur. Salh Kalyon'un babası saatçlk yapmak üzere Koldere köyünden yıllar önce Ağrı’ya gttğ çn orada doğmuştur. Ortaokuldan sonra tahslne devam etmemştr. 1964 yılında 18 yaşındayken İstanbul’a gelmştr. Tyatronun yanı sıra snema flmlernde ve dzlerde oynamıştır. 1964 yılında Ankara Sanat Tyatrosu'nda profesyonel oyunculuğa başladı.
1977 Güneşli Bataklık 1977 Güneşli Bataklık 1980 Talihli Amele 1982 Arkadaşım Turgut Özatay (Seslendirmesi) 1985 Çıplak Vatandaş Mahalleli Bir Avuç Cennet Züğürt Ağa Can Kolukısa (Seslendirmesi) 1986 Merdoğlu Ömer Bey 1991 Gizli Yüz Uzlaşma Menekşe Koyu 1992 Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri Sarhoş 1 2000 Vizontele Casim 2002 Gönderilmemiş Mektuplar 2003 Vizontele Tuuba Casim 2005 Organize İşler Cemil 2006 Çinliler Geliyor Koreli 2007 Beyaz Melek Hacı 2008 Süper Ajan K9 General 2009 Adab-ı Muaşeret Nurettin Dedik Eyyvah Eyvah Halil Dede 2010 New York'ta Beş Minare Polis Komiseri 2011 Eyyvah Eyvah 2 Halil Dede 7 Ocak 2011 (Türkiye)2011 Sümela'nın Şifresi: Temel İmam Necati 16 Aralık 2011 (Türkiye)2012 El Yazısı Tuzsuz 2012 Diğer Yol - Bir Trabzon Filmi 2012 Moskova'nın Şifresi: Temel İmam Necati Sözer 2013 Kelebeğin Rüyası Battal 2014 Eyyvah Eyvah 3 Halil Dede 2014 The Water Diviner Dr Ibrahim 2015 Güvercin Uçuverdi Sezai Taşkın 2015 Piyasadan Büyük Alacağımız Var Savaş 2017 Sümela'nın Şifresi 3: Cünyor Temel Necati Hoca 2017 Salur Kazan: Zoraki Kahraman TelevizyonYıl Dizi Rolü Notlar1981 Bay Alkolü Takdimimdir 1987 Bir Muharririn Ölümü Belene 1989 İz Peşinde 1989-2002 Bizimkiler Sedat 1990 Başka Olur Ağaların Düğünü 1993 Yazlıkçılar Şahin (Paşa) 1995 Oğlum Adam Olacak 1995 - 1997 Bir Demet Tiyatro 2000 Güneş Yanıkları Nedim 2001 Koltuk Sevdası 2003 Hayat A.Ş Ölümsüz Aşk Kamuran 2004 Avrupa Yakası Konuk oyuncu Avrupa Yakası 3. sezon 81.bölüm (İffet'in eniştesi)Sevinçli Haller Azize 2005 Sen misin Değil misin? Avni İlk Göz Ağrısı 2006 Fırtına Hasan 2007 Komedi Dükkanı Beyefendi Aşk Eski Bir Yalan Ayhan Dayı 2008 Üvey Aile Neşet Velizade Gece Gündüz 2009 Alayına İsyan Muhtar Sıtkı 2010 Küstüm Çiçeği İsmail 2009-2011 Ezel Yakışıklı Serdar 2011 İstanbul'un Altınları Ahmet Erciyes 2012 Canım Benim Atıf 2013 Ali Ayşe'yi Seviyor Kemal Bey2014 Galip Derviş Salim Derviş Konuk Oyuncu 2017 Şevkat Yerimdar Cevdet Uçar
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