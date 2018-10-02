Çukur son bölümün ardından yeni bölümden ilk sahne yayınlandı
Çukur dizisinin yayınlanan son bölümünün ardından yeni bölümden ilk sahne ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde Cumali ve Yamaç, Çukur'u geri almak için planlar kurmaya başlarken, Cumali, Yamaç'ın kurduğu planlara ikna olamıyor. Karakuzular ve Koçavalılar ilk defa karşı karşıya gelirken Yamaç hazırladığı tuzakla Çukur'da mahsur kalanları kurtarmayı başarıyor. Peki son bölümün ardından yeni bölüm fragmanında başka neler yaşanıyor? İşte dizinin son bölümünde meydana gelen olaylar ve yeni bölümden ilk sahne
Cumali ve Salih’in hesaplaştığı tanıtımda kendini tanıtan Salih’e Cumali’nin yanıtı sert oluyor. Cumali’nin “Biz her veled-i zinaya Koçovalı deseydik işimiz vardı!” sözlerinin dikkat çektiği sahnede Yamaç, Cumali’yi durduruyor. Vartolu’nun “Sen benim anama küfrediyorsun, bu beğenmediğin Yamaç anamın mezarını yaptırıyor. Hanginiz daha delikanlı?” sözleri üzerine sinirlenen Cumali’nin yaşattığı gergin dakikalar heyecanı yükseltiyor.
Çukur'un 36. Bölümünde; Karakuzuların “Cumali ve Yamaç Koçovalı bulunmadıkça her gün Çukur’dan biri alınacak” sözü, Çukur’da büyük bir fırtınaya yol açar. Genç Efe'nin ölümünden kendini sorumlu tutan Yamaç, Çukur’u geri almaya kararlıdır. Ve Cumali’den tek bir şans ister; eğer kendi yöntemiyle Çukur’u toparlayamazlarsa Cumali’nin yolundan gideceklerdir. Bu esnada Vartolu da uğradığı saldırı sonrası yaralarını sarmaya çalışırken tanıştığı gizemli kişi onu derinden etkileyecektir. Yamaç, Vartolu ve Cumali'nin büyük buluşması heyecanla beklenecek.
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