Çukur son bölümün ardından yeni bölüm fragmanında dikkat çeken sahne
Çukur dizisinin yayınlanan son bölümünün ardından yeni bölümden ilk sahne ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde Yamaç ve Selim silah satın almak için girdikleri teknede büyük bir tuzağa düşüyorlar. Dizinin final sahnesinde ise Çukur'un önemli isimleri ölüm tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor. Peki Çukur dizisinin son bölümünün ardından yayınlanan yeni bölüm ilk sahnesinde neler yaşanıyor?
Çukur'un 30. Bölümünden ilk sahne ekranlara geldi. Kahveye gelen silahlı adamların “Ara oğlunu biz çok bekledik!” diyerek İdris’i tehdit ettiği tanıtımda o sırada kahvede olan Vartolu eli silahlı adamlarla karşılaşıyor. İdris’in Vartolu için “Benim oğlanlardan biri!” dediği anlar dikkat çekerken, Vartolu olan biteni anlamaya çalışıyor.
Çukur’un 29. bölümünde; Selim’in Cemil’i öldürmesi Çukur’da var olan büyük gerçeklere bir yenisini ekler. Selim’in bu hayati hatasının bedelini ödeyip ödemeyeceği merakla beklenirken Koçovalı Ailesi’nde herkes düğünün ani iptaliyle derinden sarsılır. Vartolu, Selim, Emrah ve Nazım arasındaki iş birliği giderek güçlenirken Yamaç’ın bu gizli ittifaktan nasıl etkileneceği akıllarda büyük bir soru işareti yaratır. Sezon finaline beş bölüm kala Çukur’un tüm sakinleri yeniden büyük yüzleşmeler yaşarken Yamaç ve adamlarının silah deposuyla ilgili yaptıkları hamle onları tehlikeli bir sürprizin içine sürükleyecek.
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