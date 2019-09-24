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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
24.09.2019 - 09:28, Son Güncelleme:

Çukur son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı.. Timsah ölüyor mu?

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Çukur son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı.. Timsah ölüyor mu?

Çukur dizisinin yayınlanan 69. bölümünün ardından yeni bölümde neler olacağına dair fikir veren ilk sahne ekranlara geldi. Bu sezonun başında İdris'in ölmesi ile birlikte gelen olaylar devam ediyor. Yamaç son bölümde intikamını almaya devam ederken, Azer hiç beklemediği bir kayıp ile karşı karşıya kaldı. Peki Çukur dizisinin son bölümünün ardından yayınlanan yeni bölüm fragmanında neler yaşanıyor?

Düşmanlarının peşine düşen Yamaç, Baykal’ın kızı Efsun’un da karşısına çıkacak. Yamaç’ın intikam planının devamı merakla beklenirken Efsun ile yaşayacağı sürpriz anlar, ikisi için de her şeyi değiştirecek. İdris’in ölümünün ardından Yamaç’ın yokluğunda Çukur’a sahip çıkmaya çalışan Karaca, Akın’ın yaptığı hamle ile kendisini tehlikeye atacak. Bu tehlike karşısında yardım alacağı isimlerse ekran başındakileri şaşırtacak.

Babasının intikamını almak için bir an önce harekete geçmek isteyen Cumali, Vartolu Salih’ten yardım isteyecek. Cumali’nin yaşayacağı heyecan dolu anlar merak konusuyken, Salih kimsenin beklemediği bir hamle yapacak. Kardeşinin düğünü için Adana’ya giden Azer, hayatının en büyük sınavını verecek.

Çukur 69. bölümünde Yamaç, intikamını almak için hedefinde bu kez Azer'i koymuştu. Azer'in kardeşinin düğününde onun hiç beklemediği bir plan yapan Yamaç, Azer'i damadını öldürmek zorunda bırakırken, kimsenin hesap etmediği bir olay ortaya çıktı. Azer'in kardeşi yaşanan olaydan sonra kendisini vurdu ve öldü. Son bölümün finali ise Akın Koçavalı'nın sahnesi ile son buldu. Mahallenin kadınları kurdukları plan ile Akın'ın sevkiyat hamlesini sona erdirdi..

Yeni bölümden yayınlanan ilk sahnede ise sürpriz bir olay meydana geliyor. Yamaç, Timsah'ı yaşadığı evde basarak öldürüyor. Peki yeni bölümden ilk sahnede başka neler var? İşte dizinin yeni bölüm fragmanından dikkat çeken sahneler

 

 

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