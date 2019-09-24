Çukur son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı.. Timsah ölüyor mu?
Çukur dizisinin yayınlanan 69. bölümünün ardından yeni bölümde neler olacağına dair fikir veren ilk sahne ekranlara geldi. Bu sezonun başında İdris'in ölmesi ile birlikte gelen olaylar devam ediyor. Yamaç son bölümde intikamını almaya devam ederken, Azer hiç beklemediği bir kayıp ile karşı karşıya kaldı. Peki Çukur dizisinin son bölümünün ardından yayınlanan yeni bölüm fragmanında neler yaşanıyor?
Düşmanlarının peşine düşen Yamaç, Baykal’ın kızı Efsun’un da karşısına çıkacak. Yamaç’ın intikam planının devamı merakla beklenirken Efsun ile yaşayacağı sürpriz anlar, ikisi için de her şeyi değiştirecek. İdris’in ölümünün ardından Yamaç’ın yokluğunda Çukur’a sahip çıkmaya çalışan Karaca, Akın’ın yaptığı hamle ile kendisini tehlikeye atacak. Bu tehlike karşısında yardım alacağı isimlerse ekran başındakileri şaşırtacak.
Babasının intikamını almak için bir an önce harekete geçmek isteyen Cumali, Vartolu Salih’ten yardım isteyecek. Cumali’nin yaşayacağı heyecan dolu anlar merak konusuyken, Salih kimsenin beklemediği bir hamle yapacak. Kardeşinin düğünü için Adana’ya giden Azer, hayatının en büyük sınavını verecek.
Çukur 69. bölümünde Yamaç, intikamını almak için hedefinde bu kez Azer'i koymuştu. Azer'in kardeşinin düğününde onun hiç beklemediği bir plan yapan Yamaç, Azer'i damadını öldürmek zorunda bırakırken, kimsenin hesap etmediği bir olay ortaya çıktı. Azer'in kardeşi yaşanan olaydan sonra kendisini vurdu ve öldü. Son bölümün finali ise Akın Koçavalı'nın sahnesi ile son buldu. Mahallenin kadınları kurdukları plan ile Akın'ın sevkiyat hamlesini sona erdirdi..
Yeni bölümden yayınlanan ilk sahnede ise sürpriz bir olay meydana geliyor. Yamaç, Timsah'ı yaşadığı evde basarak öldürüyor. Peki yeni bölümden ilk sahnede başka neler var? İşte dizinin yeni bölüm fragmanından dikkat çeken sahneler
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle