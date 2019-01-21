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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.01.2019 - 12:28, Son Güncelleme:

"Çukur" oyuncularından kök hücre bağışına destek

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"Çukur" oyuncularından kök hücre bağışına destek

Dizinin oyuncularıyla set ekibi, kan kanseriyle mücadele eden lösemi hastalarına umut olmak üzere Kızılay aracında kök hücre için kan bağışında bulundu. 

Oyuncularla set ekibi, kan kanseriyle mücadele eden ve ilik nakli bekleyen 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı başta olmak üzere tüm lösemi hastaları için, sete gelen Kızılay aracında kan verdi.
Dizide "Yamaç Koçovalı"yı canlandıran Aras Bulut İynemli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kök hücre ve kan bağışına herkesten destek beklediklerini söyleyerek, "Gerçekten kök hücre ve kan bağışı hayat kurtarıyor. Öykü Arin ve diğer bütün lösemi hastalarına umut olalım." dedi.
"Aliço" karakterini oynayan Rıza Kocaoğlu, kök hücre bağışının çok kolay bir işlem olduğunu aktararak, şunları kaydetti:
"Çok kısa sürüyor, can acıtmıyor ve kan veren kişiye zararı değil, daha çok faydası oluyor. Kızılay da bu konuda çok yardımcı oluyor. Bütün merkezlerinde ve gezici Kızılay karavanlarında kan vermek artık çok basit. (Kan vermek) İki dakikalarını alıyor ama o iki dakikada başka bir insanın hayatını kurtarabilirler. Ne olur kan bağışına önem versinler. Tüm hastalara da acil şifalar diliyorum."

Çukur oyuncularından kök hücre bağışına destek

- "Bu durum herkesin başına gelebilir"
"İdris Koçovalı" karakterine hayat veren Ercan Kesal, dizinin tüm ekibinin böyle bir sosyal farkındalık projesine katılmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getirerek, herkese teşekkür etti.
Kesal, oyunculuğun yanı sıra aynı zamanda doktor olduğuna da işaret ederek, donör olmanın hiçbir yan etkisinin ve sıkıntısının bulunmadığına dikkati çekti.
"Sultan Koçovalı" karakterini canlandıran Perihan Savaş, kök hücre ve kan bağışına ilişkin farkındalığın son yıllarda arttığını aktararak, şu bilgileri verdi:
"Bir kere her şeyden önce insanı sevmek gerekiyor. Eğer bir insanı severseniz, onun hayatını kurtarmanın gerçekten çok önemli olduğunu bilirsiniz. Özellikle de çocuklarımız söz konusu olursa. Donör olmak ve bir insanın hayatını kurtarmak demek, ömrünüzün sonuna kadar kafanızı yastığınıza koyduğunuzda rahat ve huzurlu uyuyabilirsiniz demektir. O yüzden herkes kan versin, donör olsun. Bu bağış sadece maddi değil aynı zamanda manevi bir bağış."
Yeni sezonda diziye katılan Şenay Gürler de yapılan işlemin çok basit olduğunun altını çizerek, "Sadece bir tüp kan veriyorsunuz. Bunun bize hiçbir zararı yok ama hayat kurtarabiliyorsunuz ve bu durum herkesin başına gelebilir." ifadelerini kullandı.
Dizinin idari yapımcısı Yamaç Okur ise kök hücre konusunda Türkiye'de yeteri kadar bağış toplanılamadığının altını çizerek, "Biz de Çukur dizisi ekibi olarak, sosyal sorumluluk çerçevesinde katkı vermek istedik. Umarım hem Öykü Arin için hem de diğer (ilik nakli) bekleyen çocuklar için bağışlarımız umut olur." değerlendirmesinde bulundu.
- Kök hücre ve kan bağışı
Kızılay ve Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan "Kök Hücre Protokolü" kapsamında, kök hücre bağışçılarından alınan bir tüp kan, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği merkez laboratuvarlara gönderilerek, "Doku Tipleme Testleri"ne tabi tutuluyor. Testlerden sonra lösemi hastalarına ilik nakli yapılabilmesi için hazırlanan bağışçı veri tabanına kaydediliyor.
Veri tabanında kayıtlı bağışçılardan herhangi birinin doku tipleme testleri, kemik iliği nakli bekleyen bir hastayla uyuştuğunda, bağışçıya ulaşılarak kemik iliğinin alınması için davet yapılıyor.
Kemik iliği nakli, kan hücrelerinin yapımını sağlayan ana kök hücrelerinin, kök hücre bağışçısı bireyden alınarak hasta kişiye nakil edilmesiyle gerçekleştiriliyor. Böylece lösemi hastası bir bireyde normal kan yapımı sağlanmış oluyor.

 

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