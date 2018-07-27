Çukur dizisinin yeni sezonu ne zaman başlıyor?
Çukur dizisinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı sevilen dizinin takipçileri tarafından araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. Ekranlarda yayınlanmaya başladığı günden itibaren ilgiyle takip edilen dizi Çukur'un sezon finalinde şoke eden anlar yaşanmıştı. Peki, Çukur dizisinin yeni sezonu ne zaman başlıyor?
Çukur dizisinin yeni sezonu hakkında büyük heyecan sürmeye devam ediyor. Yayınlanan sezon finali bölümüyle izleyicilerine gerilim ve duygusal dakikalar yaşatan Çukur dizisinin hangi tarihte yeni sezona başlayacağı merak ediliyor. Peki, Çukur dizisinin yeni sezonu ne zaman başlıyor?
ÇUKUR'UN YENİ SEZONU NE ZAMAN?
Çukur dizisinin büyük bir merak ve heyecanla beklenen yeni sezonu eylülde Show TV ekranlarına yayınlanacak. Dizinin hangi gün yeni sezona başlayacağı ise henüz bir netlik kazanmadı.
SEZON FİNALİNDE YAŞANANLAR
Çukur’un sezon finalinde; Çukur, Koçovalı ile Vartolu tarafının tam ortasında kalacak. Oğlu Selim’in ihanetiyle hayatının en büyük yıkımını yaşayan İdris Koçovalı, bu mücadelede mağlubiyetini ilan ederek Çukur’u Vartolu’ya bırakacak. Yamaç, savaşmaya devam ederken Akşın ve Celasun’un düğünü Koçovalılar için bir nefes olacak.
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