Çukur dizisinin yeni sezondan ilk fragmanı bu sahne ile geldi
Çukur dizisinin yeni sezon fragmanı dün akşam yayınlandı. Ekranlara gelen yeni sezon fragmanında dikkat çeken bir çok detay bulunurken, Çukur'un simgesi artık değişiyor.. Ele geçirilen Çukur, 'Karakuzular'ın mı oluyor? İşte Çukur dizisinin yeni sezon fragmanından dikkat çeken sahneler ve yayınlanan ilk görüntüler
Çukur dizisinin yeni sezon ikinci fragmanı etkileyici sahnelerle dikkat çekti. Çukur mahallesinin önemli isimlerinin yer almadığı fragmanda bir tek Yamaç Koçavalı sahne alıyor. Dizinin geçtiğimiz sezonun final bölümünde tüm aile üyeleri saldırıya uğramış ve kimlerin hayatta kalıp, kimlerin öldüğü ise merak konusu olmuştu. Bu sahne ile son bulan finalin ardından bir çok ismin diziye dahil olacağı konuşulurken, hangi oyuncuların Çukur kadrosunda yer alacağı belirtilmemişti.
Fragmanda dikkat çeken isimler yer alırken, Karakuzular adlı yeni bir grubun diziye dahil olduğu görülüyor. Dizinin önemli karakterlerinden İdris Koçavalı'nın bir sahnede öldüğü ima edilirken tam olarak ne olduğu da açıklanmıyor.
Final bölümü ile hayranlarını şaşkınlığa uğratan dizide en çok Çukur’u yerle bir eden, farklı sembolleri olan yüzükleriyle dikkat çeken karakterler merak ediliyordu. Koçovalılara kafa tutan bu adamlar yeni sezonda Karakuzular ismiyle karşımıza çıkacaklar. Erkan Avcı’nın Çeto, Berkay Ateş’in ise Mahsun rolüne hayat vereceği Karakuzular çetesi ile Koçovalılar arasındaki mücadele yeni sezonda Çukur’da tansiyonu yükseltecek.
Berkay Ateş kimdir?
Abluka filminde Ahmet karakteriyle 22. Altın Koza Film Festivalinde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştır. Çeşitli tiyatro oyunlarında boy gösterdikten sonra sinemaya yönelmiş Yarım Kalan Mucize filminde İsyancı, Abluka filminde Ahmet, televizyonda ise Anne dizisinde Cengiz'i, İstanbul Sokakları dizisinde Saltuk karakterine can vermiştir. Berkay Ateş, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunudur.
Berkay Ateş, 1987 yılında İstanbul’da doğmuştur. Eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro bölümünde tamamlamıştır. Semaver Kumpanya’da oyunculuk eğitimi alan Berkay Ateş, ilk olarak Abluka sinema filmi ile kariyerine adımını atmıştır. 2016 yılında İstanbul Sokakları dizisinin kadrosunda yer almıştır. Son olarak Star Tv’de Anne dizisinde Cengiz karakterini canlandırmıştır.
Erkan Avcı kimdir?
Erkan Avcı (d. 1 Ocak 1982, Diyarbakır), Türk oyuncu. Mimar Sinan Üniversitesi'ni bitirmiştir. Karadayı dizisinde (Barut) Necdet Güney isimli karakteri canlandırarak ünlenmiştir. Zenne filminde oynadığı "Ahmet" rolüyle 2011 yılı, 48. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştır.
Daha önce, Karadayı, Zenne, Gişe Memuru gibi projelerde yer alan Erkan Avcı, yeni yapımlarla gündemde yer almaya devam ediyor. Peki, Erkan Avcı kimdir kaç yaşında? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler. Erkan Avcı, 1 Ocak 1982 tarihinde Diyarbakır'da hayata gözlerini açtı. Mimar Sinan Üniversitesini tamamladıktan sonra; sinema filmleri ve dizi filmlerde yardımcı oyuncu olarak rol aldı. 2011 yılında 48. Antalya Film Festivali en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü aldı.
Ödüller:
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Zenne) / 48. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali 2011
Oynadığı Dizi ve Filmler:
Daha (Sinema Filmi, 2016)
Uzun Hikaye (Selami, Sinema Filmi, 2012)
Karadayı(Necdet, Tv dizisi, 2013-2014)
Zenne (Ahmet, Sinema Filmi, 2011
Gişe Memuru (Afar Şoför 2, Sinema Filmi, 2011)
Can (Ali, Sinema Filmi, 2011)
Vakit (Çoban, Kısa Film, 2010)
Sakarya Fırat (Ethem Tekintaş, TV Dizisi, 2009-2012)
Mukadderat (Bilen Adam, None, 2009)
Acemi Müezzin (Cemal, TV Dizisi, 2009)
Kurtlar Vadisi Pusu (TV Dizisi, Gürhan, 2007-2008)
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