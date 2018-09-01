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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Televizyon
01.09.2018 - 09:40, Son Güncelleme:

Çukur dizisinin yeni sezondan ilk fragmanı bu sahne ile geldi

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Çukur dizisinin yeni sezondan ilk fragmanı bu sahne ile geldi

Çukur dizisinin yeni sezon fragmanı dün akşam yayınlandı. Ekranlara gelen yeni sezon fragmanında dikkat çeken bir çok detay bulunurken, Çukur'un simgesi artık değişiyor.. Ele geçirilen Çukur, 'Karakuzular'ın mı oluyor? İşte Çukur dizisinin yeni sezon fragmanından dikkat çeken sahneler ve yayınlanan ilk görüntüler

Çukur dizisinin yeni sezon ikinci fragmanı etkileyici sahnelerle dikkat çekti. Çukur mahallesinin önemli isimlerinin yer almadığı fragmanda bir tek Yamaç Koçavalı sahne alıyor. Dizinin geçtiğimiz sezonun final bölümünde tüm aile üyeleri saldırıya uğramış ve kimlerin hayatta kalıp, kimlerin öldüğü ise merak konusu olmuştu. Bu sahne ile son bulan finalin ardından bir çok ismin diziye dahil olacağı konuşulurken, hangi oyuncuların Çukur kadrosunda yer alacağı belirtilmemişti.

Fragmanda dikkat çeken isimler yer alırken, Karakuzular adlı yeni bir grubun diziye dahil olduğu görülüyor. Dizinin önemli karakterlerinden İdris Koçavalı'nın bir sahnede öldüğü ima edilirken tam olarak ne olduğu da açıklanmıyor.

Çukur dizisinin yeni sezondan ilk fragmanı bu sahne ile geldi

Final bölümü ile hayranlarını şaşkınlığa uğratan dizide en çok Çukur’u yerle bir eden, farklı sembolleri olan yüzükleriyle dikkat çeken karakterler merak ediliyordu. Koçovalılara kafa tutan bu adamlar yeni sezonda Karakuzular ismiyle karşımıza çıkacaklar. Erkan Avcı’nın Çeto, Berkay Ateş’in ise Mahsun rolüne hayat vereceği Karakuzular çetesi ile Koçovalılar arasındaki mücadele yeni sezonda Çukur’da tansiyonu yükseltecek.

Berkay Ateş kimdir?

Abluka filminde Ahmet karakteriyle 22. Altın Koza Film Festivalinde Umut Veren Genç Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştır. Çeşitli tiyatro oyunlarında boy gösterdikten sonra sinemaya yönelmiş Yarım Kalan Mucize filminde İsyancı, Abluka filminde Ahmet, televizyonda ise Anne dizisinde Cengiz'i, İstanbul Sokakları dizisinde Saltuk karakterine can vermiştir. Berkay Ateş, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunudur.

Berkay Ateş, 1987 yılında İstanbul’da doğmuştur. Eğitimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro bölümünde tamamlamıştır. Semaver Kumpanya’da oyunculuk eğitimi alan Berkay Ateş, ilk olarak Abluka sinema filmi ile kariyerine adımını atmıştır. 2016 yılında İstanbul Sokakları dizisinin kadrosunda yer almıştır. Son olarak Star Tv’de Anne dizisinde Cengiz karakterini canlandırmıştır.

Erkan Avcı kimdir?

Erkan Avcı (d. 1 Ocak 1982, Diyarbakır), Türk oyuncu. Mimar Sinan Üniversitesi'ni bitirmiştir. Karadayı dizisinde (Barut) Necdet Güney isimli karakteri canlandırarak ünlenmiştir. Zenne filminde oynadığı "Ahmet" rolüyle 2011 yılı, 48. Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü kazanmıştır.

Daha önce, Karadayı, Zenne, Gişe Memuru gibi projelerde yer alan Erkan Avcı, yeni yapımlarla gündemde yer almaya devam ediyor. Peki, Erkan Avcı kimdir kaç yaşında? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler.  Erkan Avcı, 1 Ocak 1982 tarihinde Diyarbakır'da hayata gözlerini açtı. Mimar Sinan Üniversitesini tamamladıktan sonra; sinema filmleri ve dizi filmlerde yardımcı oyuncu olarak rol aldı. 2011 yılında 48. Antalya Film Festivali en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü aldı.

Ödüller:

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu (Zenne) / 48. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali 2011

Oynadığı Dizi ve Filmler:

Daha (Sinema Filmi, 2016)

Uzun Hikaye (Selami, Sinema Filmi, 2012)

Karadayı(Necdet, Tv dizisi, 2013-2014)

Zenne (Ahmet, Sinema Filmi, 2011

Gişe Memuru (Afar Şoför 2, Sinema Filmi, 2011)

Can (Ali, Sinema Filmi, 2011)

Vakit (Çoban, Kısa Film, 2010)

Sakarya Fırat (Ethem Tekintaş, TV Dizisi, 2009-2012)

Mukadderat (Bilen Adam, None, 2009)

Acemi Müezzin (Cemal, TV Dizisi, 2009)

Kurtlar Vadisi Pusu (TV Dizisi, Gürhan, 2007-2008)

 

 

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