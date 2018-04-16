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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
16.04.2018 - 15:09, Son Güncelleme:

Çukur dizisinin yeni bölümü öncesi şok sahne.. Emrah kimin peşinde?

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Çukur dizisinin yeni bölümü öncesi şok sahne.. Emrah kimin peşinde?

Çukur dizisinin bu akşam yayınlanacak bölümü öncesinde ekrana gelen fragmanlara bir yenisi daha eklendi. Emrah'ın başrol de olduğu bu görüntüler aksiyonu yüksek dövüş sahneleri dikkat çekiyor. Peki Çukur'un yeni bölüm fragmanlarında başka neler yaşanıyor? İşte detaylar

Çukur’da yeni taraflar oluşur. Sultan’ın vurulması, Koçovalılar ile Vartolu-Medet arasındaki mücadeleyi kızıştırır. Bacakları tutmayan Sultan’ın kararı nettir; onu bu hale getiren Medet öldürülecektir. Sultan ile Medet’in yüzleşmesinde çekilen silah, gerilimi tırmandıracak. Sultan ile Medet arasında kalan Yamaç’ın ne yapacağı ise merakla beklenecek. Yaşanılan üzücü olaylar, Koçovalı Ailesi’ni uzun zaman sonra aynı sofrada buluşturur. Sultan’ın durumundan ötürü günah keçisi ilan edilen Vartolu ise gözünü karartır ve yeniden eski güçlü günlerine dönmek üzere adım atar. Nazım ve Emrah ile görüşen Vartolu’nun seçeceği taraf beraberinde geçmişte yaşanan mücadeleyi yeniden alevlendirir.

Kısaca Çukur'da yaşananlar..

Yamaç, Çukur'a geri dönmüştür! 10 yıl önce her şeyi geride bırakarak gittiği Çukur'da şimdi ailesini bir araya getirmek ve Çukur'a eski günlerini kazandırmak için bulunuyordur. Babasını ziyaret ettiği sırada Vartolu'nu suikast girişimini engelleyen Yamaç giderek insanları kendine hayran bırakmaya başlamıştır. Yalnız bu durumdan içten içe şikayetçi olan biri vardır o da Selim'dir. Annesinin ve diğerlerinin ilgisinin Yamaç'ta olması onun hoşuna gitmiyordur.

Yamaç bir yandan işleri yoluna koymaya çalışırken diğer yandan sevdiği kadın Sena'yı uzaktan uzağa sevmeye kollamaya devam ediyordur. Vartolu, Paşa ve Selim'in iade-i ziyaretini karşılıksız bırakmayıp Çukur'a bir saldırı da daha bulunmuştur. Ve bu olay Yamaç'ın işleri kontrol altına almasını sağlamıştır. Artık Çukur'da hiçbir kuş Yamaç Koçovalı'dan habersiz uçmayacaktır. Yamaç yaptığı planla Vartolu'nun canını ve malını öyle bir yakmıştır ki. Artık Yamaç, Çukur'da herkesin saygısını ve sevgisini kazanmıştır.

Geriye Sena'ya ulaşmak kalmıştır. Ancak tam Sena'ya ulaştığı anda Vartolu'nun adamları ikisinin üzerine ateş açmıştır. Şimdi Yamaç'ın öfkesini kontrol etmek hiç kolay olmayacaktır.

Vartolu'nun sırtındaki 'Çukur' dövmesi ise Vartolu'nun aslında kim? olduğu sorusunu sordurmuştur. Yamaç Çukur'a barışı getirmek için ilk hamle olarak Vartolu ile görüşme ayarlamıştır. Bu arada günlerdir bekleyen cenazelerini kaldırmak içinde harekete geçmiştir. Abisi Kahraman'ı tüm Çukur uğurlamıştır. Sultan oğlunu toprağa vermiştir ancak henüz acısını yaşamamıştır. Cenazede Yamaç'ın yanına gelen Sena sevdiği adamın yanında yer almıştır. Sena'nın yanında olması Yamaç'ı daha da güçlü kılmıştır.

Vartolu ile görüşen Yamaç ona Çukur'da değil de bir arka sokağı Dere'de imalathane kurmalarını söylemiştir. Korumalağını yapacaktır ancak uyuşturucu Çukur'a girerse anlaşma bitecek demiştir. Vartolu bu teklifi kabul etmiştir tek şartı kendisinin Çukur'da yaşayacak olmasıdır.

Yamaç'ın anlaşmayı sağlamış olması Emmi ve Paşa'yı şaşırtmıştır. Uyuşturucu işine girmiş olmaları hoşlarına gitmemiştir. Ancak asıl Yamaç onları şaşırtmış. Ve Koçovalılar'ın adı uyuşturucu ile anılmayacak diyerek Vartolu'nun uyuşturucu imalat ettiğini zannedeceğini ancak bu işin olmayacağını söylemiştir. Şimdi neler olacağı merak edilmektedir.

Yamaç içeride bir köstebeğin olduğuna emindir. Bunu Selim'le paylaşır. Ve İdris Koçovalı uyanır. Artık Çukur'da yeni bir dönem başlayacaktır.

İdris Koçovalı'nın uyanmasıyla Çukur'da tüm dengeler değişmeye başladı. Yamaç içerdeki hainin kim olduğunu bulmak için Aliço'ya ve Meke'ye emir vermiştir. Selim ise hırsına iyice yenik düşerek Çukur'a gelecek para akışına da zarar vermek için harekete geçmiş ve Vartolu'yu bu duruma el koyması için uyarmıştır.

İdris oğlu Kahraman'ın intikamını almak için Celasun'a Vartolu'yu vur emri verdirmiştir. Ancak son anda Yamaç'ın yetişmesi ile Celasun Vartolu'yu öldüremedi.

Yamaç bu olanlar karşısında tüm öfkesi ile İdris Koçovalı'nın karşısına geçti ve bu ölüm emrinin hesabını sordu. İdris sinirlense de Yamaç hiç alttan almadı silahı babasının eline vererek; "bu tetiği çektiğin gün buradan gideceğim ama o güne kadar benim işime karışma" diyerek son sözünü söyledi. Vartolu'nu tüm adamlarını toplayarak Çukur'da şanını gösterecek bir geçiş töreni yaptı. Mahalleli bu duruma kayıtsız kalamadı.

Yamaç ise sıcak para akışını sağlamak için Çukur'un adamı Doğukan'ın alacağını çözmeye gitti. Buradaki soluksuz izlediğimiz dövüş sahnesi aslında Yamaç Koçovalı'nın buz dağının görünen kısmının altında daha da fazlası olduğunu gösterdi. Parayı alıp Doğukan'ı kurtarsa da Vartolu'nun gizlice yaptığı planlardan habersizdi.

Hain planın ucunda Doğukan babasını öldürdüğünü sanıyordu. Yamaç ise onun polise teslim olması için ikna etti. Birlikte karakola doğru giderken Doğukan'ın birden direksiyonu kırmasıyla uçurumdan aşağı yuvarlandılar. Yamaç ölümün kıyısındayken bir anda giren geçmişteki görüntülerde mezuniyet töreninde yalnız olduğunu sanan Yamaç'ı uzaktan izleyen biri vardı o da İdris Koçovalı'ydı!

İdris koçovalı aslında hep Yamaç'ın yanındaydı

Emrah Amir yani Sena'nın üvey abisi Emrah henüz kimin tarafından harakete geçirildiği bilinmese de Çukur'a girmiş, Çukur'un tüm adamlarını ve İdris Koçovalı'yı gözaltına alarak bugüne kadar henüz yapılmamış bir şeyi yapmıştır.

Ve kameralarının önünde İdris Koçovalı'yı küçük düşürmeye çalışması ile amacının ne olduğu aslında ufak ufak ortaya çıkmıştır. Ancak Emrah'ın bilmediği şey; Çukur'un insanlarının İdris Baba'ya büyük bir sevgiyle bağlı olduklarıdır.

Nezarethanede yaptığı tüm uygulamalara rağmen adamlarının ve dışarıda Çukur halkının İdris Baba'ya sadakatlerini gören Emrah neye uğradığını şaşırmıştır. Bir yandan Emrah'ı çözmek için harekete geçen Yamaç'ın bilmediği sır ise Emrah'ın Sena'nın üvey abisi olduğu gerçeğidir. Sena bu durumu kendi halletmek için kolları sıvamış Yıldız'ı da planına dahil etmiştir ancak Emrah'a karşı kazanmak hiç kolay olmayacaktır. Emrah'ın İstanbul'a gelmesinin Çukur'a girmesinin ardında ise herkesi şoke eden biri vardır. O da Baykal'ın ta kendisidir. Emrah'ın Baykal'ın oğlu olmasıyla şimdi tüm dengeler yeniden kurulacaktır. Baykal, Yamaç'ın ve Çukur'un etrafında öyle gizlice yayılmıştır ki her defasında etraflarını sarıyordur.

Baykal, Selim'e Yamaç'ı ortadan kaldıracağını ona buralardan uzaklaşması gerektiğini söylemiştir. Ancak Selim bir kardeşini daha kaybetmeye razı değildir. Son anda kahvehaneye yetişen Selim, Medet'in Yamaç'ı vurmasını engellemiş ancak Yamaç'ın hayatını kurtarırken kendini ateşe atmıştır. Hastaneye yetiştirilse de kalbi durmuştur.

 

Nedret, Vartolu'nun kapısına dayanmış ona silah çekmişti. Kahraman'ın intikamını alacaktı. Ancak o sırada eve gelen Medet abisini kurtarmak için silaha atıldı. Silahtan çıkan kurşun yanlışlıkla Sultan'a isabet etti. Sesleri duyan Selim kanlar içinde yerde yatan annesini apar topar hastaneye götürdü. Nedret olayın şokuyla eve gelince suçlu olarak gördüğü Saadet'e saldırdı. Saadet olaylardan dolayı kimsenin yüzüne bakamayacağını düşündüğü için Çukur'u terk etti.

Çukur Medet'in Sultan'ı vurduğu haberiyle sarsıldı. Sultan'ı sevenler hastaneye koştu.

Sultan'ın vurulduğunu öğrenen İdris, Celasun'dan Medet'i kendisine getirmesini istedi. Ancak Celasun, Vartolu'nun sert tepkisiyle karşılaştı.

Berber Muhittin, Kahraman’la Sultan’ı vuran kişinin Medet olduğunu söyleyerek Çukur halkını örgütleyerek Vartolu’nun evini bastı. Öfkeli kalabalığa Medet'i vermek istemen Vartolu onlarla savaştı. Yamaç'ın gelmesiyle rahat bir nefes alan Vartolu, Yamaç'ın restiyle karşılaştı. Yamaç için bu sondu, Vartolu Çukur’dan gidecekti.

Nazım, babasının ölümünü sorgulayan Emrah’ı birlikte iş yapmaya ikna etti. Emrah, kurdukları özel güvenlik şirketinin başına geçerek Koçavalılar'dan intikam almaya karar verdi.

Emrah'ın Sena'nın abisi olduğunu öğrenen Yamaç, Sena'ya soğuk davrandı. Soğukluğun nedenini öğrenen Sena, Emrah'la neler yaşadığını Yamaç'a anlattı.

Nazım planlarına uygulamak için Vartolu'yu kendi yanına çekmek için ona bir iş teklifinde bulundu. Vartolu, Nazım'a güvenmediği için önce işi kabul etmese de daha sonra işi kabul etti. Vartolu, Saadet'le hayalini kurdukları bir gün yaşamıştı. Bu mutlu günün sonunda İdris, Saadet'i Çukur'a geri götürdü. Koçavalılar ameliyattan sonra gözlerini açan Sultan için mutlu oldu. Ancak Sultan'ın bacakları hissizleşmişti. Saadet’le geçirdiği mutlu bir rüyadan uyanan Vartolu ise eski acımasız haline dönmeye karar verdi. Vartolu içindeki Salih'i tamamen öldürdü mü?

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