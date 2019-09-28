Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanında Azer'in büyük pişmanlığı!
Çukur dizisinin 70. bölüm fragmanı ekranlara geldi. Dizinin bu hafta yayınlanacak bölümünde Yamaç'ın aldığı intikamın ardından Azer'in yaşadığı büyük pişmanlık dikkat çeken anlardan biri oluyor. Peki Çukur 70. bölüm fragmanında başka neler yaşanıyor?
Yamaç, babasının intikamını almak için Yücel ve Azer’den sonra bu kez Timsah’ın karşısına çıkıyor. Timsah’a peş peşe ateş eden Yamaç izleyenleri şoke ederken, ardında İdris’in tespihini bırakıyor.
Çukur dizisinin bu haftaki bölümünde merak edilen sahneler fragmanda ekranlara geldi. Yamaç'ın duyduğu öfke intikama dönüşürken, Timsah'ın, Yamaç tarafından öldürülüyor olması dizinin bu haftaki bölümünün en dikkat çeken sahnesi olarak öne çıkıyor.
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