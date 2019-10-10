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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 10.10.2019 - 14:52, Son Güncelleme:

Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.. Yamaç savaş ilan ediyor!

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Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.. Yamaç savaş ilan ediyor!

Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanı son bölümün hemen ardından ekranlara geldi. Yeni bölümden yayınlanan ilk sahneden Yamaç'ın mahalleye iddialı dönüşü dikkat çekerken, Yamaç yeni bir savaşın fitilini ateşliyor. Peki Çukur yeni bölüm fragmanında başka neler yaşanıyor? İşte son bölümün ardından gelen ilk fragman ve o sahneler..

Mahalleliyi kahveye toplayan Yamaç’ın Çukur’a geri döndüğünü çok net hissettirdiği yeni bölüm fragmanında, 'Bundan sonra İstanbul Çukur’un olana kadar Çukur yerinde durmayacak. İstanbul’un Çukur’da olduğunu herkes öğrenecek. Bu bir savaş ilanıdır!' sözleriyle fırtınanın fitilini ateşlediği anlar dikkat çekiyor.

Çukur son bölümde neler yaşandı?

Çukur 3. sezonun 4. bölümünde (71. Bölüm); Yamaç’ı Azer, Akın ve Timsah’ın saldırısından gizemli biri kurtarırken onun öldüğünü sanan Azer bu kez diğer Koçovalıları bitirmek için harekete geçecek. Hapisteki Koçovalıların bu saldırılar karşısında nasıl ayakta kalacağı merak konusuyken Vartolu’ya beklemediği bir yerden yardım gelecek. Aliço’nun geçmişindeki acılı anlar seyirciyi ekran başına kilitlerken Aliço, Yamaç’a ulaşmaya çalışacak. Yamaç’ın yaptığı beklenmedik ziyaretler, onu yine Çukur’un sokaklarına götürecek. Bu durum karşısında Akın’ın tepkisi ve Yamaç’ın atacağı hamleler soluksuz beklenecek.

 

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