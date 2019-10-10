Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.. Yamaç savaş ilan ediyor!
Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanı son bölümün hemen ardından ekranlara geldi. Yeni bölümden yayınlanan ilk sahneden Yamaç'ın mahalleye iddialı dönüşü dikkat çekerken, Yamaç yeni bir savaşın fitilini ateşliyor. Peki Çukur yeni bölüm fragmanında başka neler yaşanıyor? İşte son bölümün ardından gelen ilk fragman ve o sahneler..
Mahalleliyi kahveye toplayan Yamaç’ın Çukur’a geri döndüğünü çok net hissettirdiği yeni bölüm fragmanında, 'Bundan sonra İstanbul Çukur’un olana kadar Çukur yerinde durmayacak. İstanbul’un Çukur’da olduğunu herkes öğrenecek. Bu bir savaş ilanıdır!' sözleriyle fırtınanın fitilini ateşlediği anlar dikkat çekiyor.
Çukur son bölümde neler yaşandı?
Çukur 3. sezonun 4. bölümünde (71. Bölüm); Yamaç’ı Azer, Akın ve Timsah’ın saldırısından gizemli biri kurtarırken onun öldüğünü sanan Azer bu kez diğer Koçovalıları bitirmek için harekete geçecek. Hapisteki Koçovalıların bu saldırılar karşısında nasıl ayakta kalacağı merak konusuyken Vartolu’ya beklemediği bir yerden yardım gelecek. Aliço’nun geçmişindeki acılı anlar seyirciyi ekran başına kilitlerken Aliço, Yamaç’a ulaşmaya çalışacak. Yamaç’ın yaptığı beklenmedik ziyaretler, onu yine Çukur’un sokaklarına götürecek. Bu durum karşısında Akın’ın tepkisi ve Yamaç’ın atacağı hamleler soluksuz beklenecek.
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