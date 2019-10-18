Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.. Yamaç mahalleye hızlı dönüyor..
Çukur dizisi geçtiğimiz A Milli Takım'ın, Fransa ile oynadığı mücadele ile aynı gün yayınlanayacağı için yeni bölüme bir hafta ara verilmişti. Şimdi gözler bu hafta yayınlanacak bölüme çevrildi. Peki Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanında neler yaşanıyor?
Çukur dizisinin bu hafta yayınlanacak yeni bölüm fragmanında Yamaç'ın mahalleye dönüşü herkes tarafından heyecanla karşılanırken, mahallelinin Yamaç'a olan sevgisi Akın'ı daha da hırslandırıyor.
Çukur 21 Ekim Pazartesi akşamı 20.00'de başlayacak..
Çukur son bölümde neler yaşandı?
Çukur 3. sezonun 4. bölümünde (71. Bölüm); Yamaç’ı Azer, Akın ve Timsah’ın saldırısından gizemli biri kurtarırken onun öldüğünü sanan Azer bu kez diğer Koçovalıları bitirmek için harekete geçecek. Hapisteki Koçovalıların bu saldırılar karşısında nasıl ayakta kalacağı merak konusuyken Vartolu’ya beklemediği bir yerden yardım gelecek. Aliço’nun geçmişindeki acılı anlar seyirciyi ekran başına kilitlerken Aliço, Yamaç’a ulaşmaya çalışacak. Yamaç’ın yaptığı beklenmedik ziyaretler, onu yine Çukur’un sokaklarına götürecek. Bu durum karşısında Akın’ın tepkisi ve Yamaç’ın atacağı hamleler soluksuz beklenecek.
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