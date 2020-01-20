Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.. Yamaç gerçeği ortaya çıkıyor mu?

Çukur dizisinin son bölümünde Vartolu Salih, babasının öldürüldüğü görüntülere erişti ve izlemek için ülkeye geri döndü. Görüntüleri izlediğinde babasını Yamaç'ın öldürdüğü görüyor ve şok oluyor. Şimdi ise gözler neler yaşanacağında. İşte Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanında meydana gelecek olaylar..

Mahsun ve Yücel’i de yanına alan Çağatay, Yamaç’ın son hamlesinin üstüne bu kez başka bir Koçovalı’yla görüşecek. Selim’i kendi tarafına çekmeye çalışan Çağatay’a Selim’in vereceği cevap merak konusu olacak. Bir yandan Yamaç’ın saldırılarını durdurmaya çalışan Selim, diğer yandan aileyi ve mahalleyi korumaya çalışacak. Bunun için yardım isteyeceği kişi herkesi şaşırtacak.

Yamaç, hız kesmeden hamlelerine devam ederken yaşanacak bir kayıp onu derinden sarsacak. Selim, Yamaç’ın sakladığı şeyi öğrenmek için onunla yüzleşecek, iki kardeş arasında yaşanan duygu yüklü hesaplaşma ekran başındakileri derinden etkileyecek. Büyük sırrı bilen Vartolu ise Yamaç’ın karşısına çıkmak için hazırlanacak.

Çağatay’ın yapacağı acımasız planı karşısında Yamaç, ölümle burun buruna gelecek.