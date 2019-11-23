Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.. Vartolu gerçeği öğreniyor
Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Bu hafta dizide yaşanacakların özetlendiği fragmanda Vartolu detayı dikkat çekti. Peki Çukur yeni bölüm fragmanında neler yaşanıyor? İşte detaylar
Efsun’un müdahalesiyle Yamaç ve Azer kapışmalarına kısa bir ara vermek zorunda kalırken Akın kendini eski müttefiklerine kabul ettirmenin bir yolunu arayacak.
Kendisini kimin kurtardığını arayan Yamaç’ın kafası Nehir’in mahalleye sürpriz ziyaretiyle iyice karışacak. Aliço kendine gelip İdris’i sorunca bütün aile bir kez daha İdris’in yokluğuyla yüzleşmek zorunda kalacak. Ziya’dan öğrendikleriyle birlikte kafasındaki soru işaretleri artan Vartolu’nun, babasının katiline bir adım daha yaklaşmak için neler yapacağı merakla beklenecek. Çukurlular mahalleye yapılacak bir saldırıya hazırken bu kez hiç beklemedikleri bir yerden vurulunca harekete geçecek ve karşılarında sürpriz bir isim bulacaklar.
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