Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.. İşte yeni bölümdeki o sahne
Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Dizinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında Azer karşılaştığı durum karşısında şaşkınlığını gizleyemiyor. Azer annesinin sözleri karşısında şok oluyor. Yaşadıkları zor durumun ardından Yamaç'ın sayesinde kurtulduğu söyleyen Azer'in annesi yaşanan olayı anlatıyor. Peki bu durumun ardından yeni bölümde neler yaşanacak? İşte Çukur yeni bölüm fragmanında ekrana gelen o sahne
Çukur 3. Sezonun son bölümde, yaşanan sürpriz gelişmeler Yamaç, Selim ve Akın arasında büyük yüzleşmenin gerçekleşmesine neden olacak.
Yamaç’ın, Akın’ın aileden ve Çukur’dan tamamen kopmasına yol açan sözleri, Akın’da şok etkisi yaratacak. Akın soluğu Kutay’ın karşısında alırken, onu kardeşi olarak gören Kutay, ihanetinin bedelini ağır ödeyecek. Azer, Fadik’i kurtaranın Yamaç olduğunu öğrenecek. Selim, kızı Karaca’yı kurtarmak için Azer’in karşısına çıkacak. Cumali, Murtaza’nın sadakatini sınarken, bu durum bazı güçlerin birleşmesine sebep olacak. Aliço’yu kurtarmayı kafasına koyan Yamaç yeniden harekete geçecek. Aliço ile Yavuz arasında yaşanan gergin dakikalar tansiyonu tırmandırırken, Vartolu ve Medet’in sonunda kavuşması ekran başındakileri gülümsetecek.
Yamaç’ın Aliço’ya ulaşıp ulaşmayacağı büyük bir heyecanla beklenirken, Yamaç ile Nehir arasında yaşanacak sürpriz gelişme izleyenleri şaşırtacak.
Çukur yeni bölüm fragmanı
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