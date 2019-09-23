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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
23.09.2019 - 10:22, Son Güncelleme:

Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.. 69. Bölüm 2. fragman

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Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.. 69. Bölüm 2. fragman

Çukur dizisinin bu akşam yayınlanacak bölümü öncesinde bölümün fragmanı arka arkaya yayınlandı. Dizinin yeni bölüm de Yamaç'ın planı merak edilirken, Cumali'nin sözleri ise dikkat çekti. Peki Çukur'un yeni bölüm fragmanında başka neler yaşanıyor? İşte dizinin 69. bölüm fragmanında dikkat çeken sahneler

Çukur 69. bölüm öncesi fragmanlar yayınlandı. Yayınlanan ikinci fragmanla birlikte diziye dahil olan yeni oyuncuların da fragmanda yer alması dikkatlerden kaçmadı. ‘Çukur’un ekibine yeni sezonda sürpriz isimler dahil olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yeni sezon ilk bölümü yayınlanan dizide kadroya usta oyuncular Nur Sürer, Meral Çetinkaya ve Salih Kalyon katıldı.

 Düşmanlarının peşine düşen Yamaç, Baykal’ın kızı Efsun’un da karşısına çıkacak.

Yamaç’ın intikam planının devamı merakla beklenirken Efsun ile yaşayacağı sürpriz anlar, ikisi için de her şeyi değiştirecek. İdris’in ölümünün ardından Yamaç’ın yokluğunda Çukur’a sahip çıkmaya çalışan Karaca, Akın’ın yaptığı hamle ile kendisini tehlikeye atacak. Bu tehlike karşısında yardım alacağı isimlerse ekran başındakileri şaşırtacak. Babasının intikamını almak için bir an önce harekete geçmek isteyen Cumali, Vartolu Salih’ten yardım isteyecek. Cumali’nin yaşayacağı heyecan dolu anlar merak konusuyken, Salih kimsenin beklemediği bir hamle yapacak. Kardeşinin düğünü için Adana’ya giden Azer, hayatının en büyük sınavını verecek.

Pazartesi günü yayınlanacak yeni bölümünün ilk sahnesinde usta oyuncu Salih Kalyon Aliço’nun babası olarak izleyicinin karşısına çıkıp herkesi şaşırtmıştı. Sürer’in canlandıracağı Fadik ile Çetinkaya’nın hayat vereceği Makbule karakterinin hikayeyi nasıl etkileyeceği merak konusu

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