Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.. 69. Bölüm 2. fragman
Çukur dizisinin bu akşam yayınlanacak bölümü öncesinde bölümün fragmanı arka arkaya yayınlandı. Dizinin yeni bölüm de Yamaç'ın planı merak edilirken, Cumali'nin sözleri ise dikkat çekti. Peki Çukur'un yeni bölüm fragmanında başka neler yaşanıyor? İşte dizinin 69. bölüm fragmanında dikkat çeken sahneler
Çukur 69. bölüm öncesi fragmanlar yayınlandı. Yayınlanan ikinci fragmanla birlikte diziye dahil olan yeni oyuncuların da fragmanda yer alması dikkatlerden kaçmadı. ‘Çukur’un ekibine yeni sezonda sürpriz isimler dahil olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yeni sezon ilk bölümü yayınlanan dizide kadroya usta oyuncular Nur Sürer, Meral Çetinkaya ve Salih Kalyon katıldı.
Düşmanlarının peşine düşen Yamaç, Baykal’ın kızı Efsun’un da karşısına çıkacak.
Yamaç’ın intikam planının devamı merakla beklenirken Efsun ile yaşayacağı sürpriz anlar, ikisi için de her şeyi değiştirecek. İdris’in ölümünün ardından Yamaç’ın yokluğunda Çukur’a sahip çıkmaya çalışan Karaca, Akın’ın yaptığı hamle ile kendisini tehlikeye atacak. Bu tehlike karşısında yardım alacağı isimlerse ekran başındakileri şaşırtacak. Babasının intikamını almak için bir an önce harekete geçmek isteyen Cumali, Vartolu Salih’ten yardım isteyecek. Cumali’nin yaşayacağı heyecan dolu anlar merak konusuyken, Salih kimsenin beklemediği bir hamle yapacak. Kardeşinin düğünü için Adana’ya giden Azer, hayatının en büyük sınavını verecek.
Pazartesi günü yayınlanacak yeni bölümünün ilk sahnesinde usta oyuncu Salih Kalyon Aliço’nun babası olarak izleyicinin karşısına çıkıp herkesi şaşırtmıştı. Sürer’in canlandıracağı Fadik ile Çetinkaya’nın hayat vereceği Makbule karakterinin hikayeyi nasıl etkileyeceği merak konusu
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