Çukur dizisinin son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Çukur dizisinin son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı izleyenler tarafından merakla bekleniyor. Dizinin son bölümünde bir çok olay yaşanırken, Sena'nın sakladığı sır Yamaç'ın takibi altında. Bölümün finali ise Vartolu'nun ateş açtığı aracın içinden Saadet'in çıkması ile son buldu. Peki Çukur son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi mi?
Sena'nın nesi olduğunu öğrenmek isteyen Yamaç, Aliço sayesinde Anıl'a ulaşıyor. Anıl, Sena'yı aradığını ve Sena'nın Vartolu'dan yardım istediğini Yamaç öğreniyor. Vartolu'ya kızan Yamaç deposuna gidip orayı havaya uçuruyor. O anları Emrah uzaktan izliyor.
Son bölümün dikkat çeken olayları arasında.. Vartolu'nun silah deposunu yakması üzerine, Yamaç'ta Vartolu'nun uyuşturucu imalat deposunu patlatması yer alıyor.
Çukur dizisinin son bölümünde yaşananların ardından yeni bölümde neler olacağı merak konusu oldu. Çukur'un yeni bölümden ilk sahne ritüeli bu kez ekranlara gelmedi. Dizinin yeni bölüm fragmanının ilerleyen günlerde yayınlanması bekleniyor.
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