Çukur dizisinin Komiser Emrah'ı Alperen Duymaz kimdir?

Alperen Duymaz Çukur dizisine Komiser Emrah karakteri ile giriş yapıyor. Daha önce Kanal D'nin sevilen dizisi Bodrum Masalı'nda boy gösteren yakışıklı isim, Tatlı Küçük Yalancılar ve Acı Aşk isimli projelerde de yer almıştır.
3 Kasım 1992 tarihinde dünyaya gelen Alperen Duymaz, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünün 2. sınıfında eğitim görmektedir. Alperen Duymaz, 2016 yılında gazetemize verdiği röportajda şu ifadelere yer vermiştir;
* Bir röportajınızda “Aslında oyunculuk aklımda yoktu” demişsiniz. Oyuncu olduktan sonra hayatınızda neler değişti?
- Hayatımda değişen tek şey; tanımadığım insanların yanıma gelip benimle fotoğraf çektirmek istemesi. Sanki başka bir gezegenden gelmişim gibi heyecanlanıyorlar, bu da beni çok mahcup ediyor, utandırıyor. Mahcubiyetin ve karşılıksız sevginin anlamını daha iyi kavradım. Onun dışında aynı mekânlara gidiyor, aynı kişilerle görüşüyorum.
* Sette çok uzun saatler geçiriyorsunuz. Özel set ritüelleriniz oluştu mu?
- Ritüel denemez... Boş anımda tek yaptığım bir sonraki sahneye çalışmak. Yanında da müzik dinlemek. Zira kulaklığım yanımda değilse bir hiçim!
* Çok yorulduğunuzda, sabah ayılmak için neler yaparsınız?
- Ayılmak için kahvaltı yapıyorum ben (gülüyor).
* “Bir gün mutlaka” dediğiniz neler var hayatta?
- Bir gün mutlaka Alaska’da 1 yıl geçirmek istiyorum.
* Romantik bir kişilik misiniz, sert bir kişilik mi?
- Romantik ve sert diye ayırmamak gerek, özellikle benim için harmanlanmış bir vaziyette bu durum.
* Peki, bize sizinle ilgili hiç bilmediğimiz ne söyleyebilirsiniz?
- Çekirdek müptelasıyım. Acı ve baharatlı yiyeceklere bayılırım. En keyif aldığım spor bilardo. En sevdiğim renk gri... Rock müzik damarımdan, kanımdan... En sevdiğim kadın oyuncu Charlize Theron...
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