Çukur dizisinin 70. bölüm fragmanı yayınlandı.. Kardeşinin ölümü Azer'i kahrediyor
Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde Azer ve Yücel'den intikamını alan Yamaç'ın, yeni hedeflerinin kim olduğu da yeni bölüm fragmanı ile ortaya çıktı. Peki Çukur yeni bölüm fragmanında başka neler yaşanıyor?
Kardeşi ölen Azer’in kendini suçladığı ve derin bir acı duyduğu tanıtımda Yamaç bu kez intikam oyununu Efsun’la devam ettireceğini gösteriyor. Yamaç’ın, Efsun karşısındaki hamlesi merakla bekleniyor.
Çukur'un yayınlanan yeni bölüm fragmanında Timsah'ı öldürdüğü görülen Yamaç, artık hedefinde Efsun'un olduğunu açık açık söylüyor. Peki Çukur'un yeni bölüm fragmanında başka neler yaşanıyor?
Çukur dizisi 30 Eylül Pazartesi akşamı ekranlara gelecek..
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