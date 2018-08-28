Çukur dizisinde Cumali karakterini kim canlandıracak?
Çukur dizisinin gizemli karakteri Cumali'yi kimin oynayacağı belli oldu. Çukur'un merakla beklenen 2. sezonuna damga vuracak olan karakter Cumali Koçovalı'yı Necip Memili canlandıracak.
Show TV'nin Çukur dizisinde kimin canlandıracağı merak konusu olan Cumali rolünün sahibi sonunda belli oldu. Çukur'da Koçovalı ailesinin hapishanede olan en büyük oğulları Cumali yeni sezona damga vuracak bir karakter olacak. Cumali karakteri için daha önce Nejat İşler, Ufuk Bayraktar ve Kenan İmirzalıoğlu'nun isimleri de geçmişti. Ancak Ufuk Bayraktar'a teklif gitmediği, Nejat İşler'in de dizide oynamayı düşünmediği ortaya çıktı.
Medyatava'dan Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çukur'un merak edilen yeni oyuncusunun geçen haziran ayından beri adı kulislerde dolaşan Necip Memili olduğu öğrenildi. Necip Memili son olarak, Şahsiyet dizisindeki komiser rolüyle dikkatleri çekmişti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle