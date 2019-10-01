Çukur dizisi son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Çukur dizisinin dün akşam yayınlanan son bölümünün ardından yeni bölümden ilk sahne ekranlara geldi. Dizinin son bölümünün final sahnesinde Yamaç'ın ölüp, ölmediği bilinmezken, kaza yaptığı aracın patlaması yeni bölümde bu durumun nasıl sonuçlanacağına dair merak uyandırdı. Peki Çukur yeni bölümden ilk sahne de neler var?
Çukur 3. sezonun 3. bölümünde (70. Bölüm); kardeşinin ölümü sonrası deliye dönen Azer, Akın’la birlikte harekete geçecek. Babasının yanında olan Aliço, Çukur’a ve Yamaç’a dönmek için elinden geleni yapacak. Düşmanlarından tek tek intikam alan Yamaç, bu sefer soluğu Timsah’ın karşısında alacak. Yamaç’ın, Timsah’ı öldürüp öldüremeyeceği merak konusuyken Efsun’la ilgili vereceği karar da merakla beklenecek. Bu esnada babasının katilinin peşine düşen Vartolu, gittiği yeni hapishanede kendisini bekleyen sürprizlerle boğuşurken, hapisten kaçan Cumali, İdris’in ölümünden sonra ortaklığı bozan Çizgili Kenan’ın peşine düşecek.
Çukur 3. sezonun 3. bölümünde (70. Bölüm) final sahnesinde, Efsun'un evinden çıkan Yamaç arabayla giderken, peşinden bir arabanın geldiğini fark eder ve hemen peşinden silah sesleri gelir. Yamaç olayın farkına varır ve "Kaybedeceksem savaşarak kaybederim" deyip mücadele eder. Yamaç'ın arabası yoldan çıkar ve kaza yapar. Peşinden Akın ve Timsah öldü mü mi diye bakarlar.
Çukur 71. Bölümden ilk sahne yayınlandı. Çukur yeni bölümüyle 7 Ekim Pazartesi akşamı 20.00'de
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