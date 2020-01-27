Çukur dizisi nerede çekiliyor? Koçavalı Mahallesi İstanbul'un hangi semtinde?
Başrollerini Aras Bulut İynemli, Erkan Kolçak Köstendil ve Öner Erkan gibi oyuncuların paylaştığı Çukur yeni bölümü ile ekranlara gelmeye devam ediyor. Koçavalı Aile'sinin hikâyesini anlatan ve İstanbul'un tarihi dokularını ekranlara yansıtan dizide, izleyenler Çukur'un nerede çekildiğini sıklıkla araştırıyor. Peki, Çukur dizisi nerede çekiliyor? Koçavalı Mahallesi İstanbul'un hangi semtinde? İşte, detaylar.
Pazartesi akşamlarının dizilerinden olan Çukur, konusu kadar çekildiği yerler de ilgi görüyor. Ay yapım imzalı Sinan Öztürk'ün yönetmenliğini üstlendiği dizinin Çukur mahallesi ya da Koçavalı Mahallesi olarak bilinen yerleri de izleyenler tarafından merak ediliyor. Peki Çukur mahallesi nerede? Çukur İstanbul'un hangi semtinde çekiliyor? İşte, o konu hakkında ayrıntılar.
KOÇAVALI MAHALLESİ NEREDE?
Show TV'de ekranlara gelen Çukur dizisi Fatih’in Balat semtinde çekiliyor. Diziye adını veren Koçova Mahallesi veya Çukur Mahallesi diye bir yer aslında yok. Tarlabaşı Bulvarı’nda çekimlerine yapılan dizinin ilk bölüm sahneleri ise yurt dışında çekildi.
Dizi setine mahalle sakinlerinin ve diziyi severek izleyenlerinde aşırı yoğun ilgi gösteriyor. Bu nedenle sette geniş güvenlik önlemleri alınıyor.
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