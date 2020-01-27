Çukur dizisi nerede çekiliyor? Koçavalı Mahallesi İstanbul'un hangi semtinde?

Pazartesi akşamlarının dizilerinden olan Çukur, konusu kadar çekildiği yerler de ilgi görüyor. Ay yapım imzalı Sinan Öztürk'ün yönetmenliğini üstlendiği dizinin Çukur mahallesi ya da Koçavalı Mahallesi olarak bilinen yerleri de izleyenler tarafından merak ediliyor. Peki Çukur mahallesi nerede? Çukur İstanbul'un hangi semtinde çekiliyor? İşte, o konu hakkında ayrıntılar.

KOÇAVALI MAHALLESİ NEREDE?

Show TV'de ekranlara gelen Çukur dizisi Fatih’in Balat semtinde çekiliyor. Diziye adını veren Koçova Mahallesi veya Çukur Mahallesi diye bir yer aslında yok. Tarlabaşı Bulvarı’nda çekimlerine yapılan dizinin ilk bölüm sahneleri ise yurt dışında çekildi.

Dizi setine mahalle sakinlerinin ve diziyi severek izleyenlerinde aşırı yoğun ilgi gösteriyor. Bu nedenle sette geniş güvenlik önlemleri alınıyor.