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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
31.08.2019 - 10:29, Son Güncelleme:

Çukur dizisi ne zaman başlayacak? Geçen sezon o tarihte başlamıştı

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Çukur dizisi ne zaman başlayacak? Geçen sezon o tarihte başlamıştı

Üçüncü sezon tarihi merak konusu olan Çukur dizisi yeni transferlerle gündeme geliyor. Dizinin kadrosuna dahil edileceği iddia edilen en şaşırtıcı isim Rap müzik tutkunlarının Mero ismiyle bildiği Türk asıllı Alman şarkıcı Enes Meral oldu. Peki, Çukur dizisi ne zaman başlayacak? Mero Çukur’a mı dahil olacak?

İki sezon boyunca kadrosuna kimi zaman yeni isimleri dahil eden, kimi zamansa kadrosundan çıkardığı isimlerle gündeme gelen Çukur’un üçüncü sezonuyla ilgili şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı. Mayıs ayında sezon finali yapan Çukur’un yeni sezonuna Mero’nun dahil olacağı iddia edildi. “Olabilir” şarkısı ile Türkiye'de de büyük ses getiren MERO, verdiği bir röportajda Çukur dizisini hayranlıkla izlediğini belirtmişti.

Çukur dizisinin Eylül ayında ekrana gelmesi bekleniyor. Ancak kanaldan ve dizinin yapımcılarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İkinci sezonun açılışını 18 Eylül'de yapan Çukur'un üçüncü sezonun yine eylülün en geç son hafta yayınlanması bekleniyor. 

SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Koçovalılar arka arkaya yaşadıkları acı kayıpların ardından Akın Koçovalı’nın hapishaneden çıkmasıyla büyük bir mutluluk yaşayacak. Ancak Akın’ın aileye gelişi beraberinde pek çok soru işaretini de yaratacak. Azer ve Timsah’la işbirliği yapan Yücel, Koçovalıları yok etmek için elinden geleni yaparken Yamaç, sürpriz planıyla Yücel’e karşı bir adım önde olacak. Çukur’un, İstanbul’un her bir köşesine yayılacağı bölümde görülen yeni bir siyah zarf ise tansiyonu yükseltecek. Bölümün finalinde yaşanan sürpriz gelişmeler ‘Çukur’u, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yepyeni bir döneme sürükleyecek. Geçtiğimiz sezon finalinde herkesin terk etmek zorunda kaldığı Çukur’da bu sefer kimlerin kalacağı, kimlerin gideceği ise büyük merak uyandıracak.

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