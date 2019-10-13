Çukur bu hafta neden yok? Çukur'un 72. yeni bölümü ne zaman?
Show TV ekranlarında diziseverlerle buluşan Çukur'un yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. Pazartesi akşamları yayınlanan Çukur'un yeni bölümü 14 Ekim'de izleyiciyle buluşmayacak. Dizinin takipçileri, bu hafta neden yeni bölümün olmadığını ve 72. bölümün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Peki, Çukur bu hafta neden yok? Çukur'un yeni bölümü ne zaman?
Aras Bulut İynemli, Öner Erkan, Perihan Savaş, Şenay Gürler ve Erkan Kolçak Köstendil gibi isimerin rol aldığı Çukur, bu hafta yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek. Gözler şimdi Çukur 72. bölümün tarihinde. İşte, Çukur'un yeni bölüm tarihi hakkında ayrıntılar...
Çukur dizisinin 21 Ekim pazartesi günü yayınlanacak yeni bölümü öncesinde dizinin fragmanı yayınlanmış ve yayın tarihi belirlenmişti. Fakat kanal yönetimi aldığı karar ile dizinin bu hafta ertelenmesini istedi. Dizinin ertelenme sebebi ise Pazartesi akşamı Fransa-Türkiye milli maçının olması. Çukur bir sonraki hafta 72. bölümü ile ekranlarda olacak.
SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Çukur 3. sezonun 4. bölümünde (71. Bölüm); Yamaç’ı Azer, Akın ve Timsah’ın saldırısından gizemli biri kurtarırken onun öldüğünü sanan Azer bu kez diğer Koçovalıları bitirmek için harekete geçecek. Hapisteki Koçovalıların bu saldırılar karşısında nasıl ayakta kalacağı merak konusuyken Vartolu’ya beklemediği bir yerden yardım gelecek.
Aliço’nun geçmişindeki acılı anlar seyirciyi ekran başına kilitlerken Aliço, Yamaç’a ulaşmaya çalışacak. Yamaç’ın yaptığı beklenmedik ziyaretler, onu yine Çukur’un sokaklarına götürecek. Bu durum karşısında Akın’ın tepkisi ve Yamaç’ın atacağı hamleler soluksuz beklenecek.
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