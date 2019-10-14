Çukur bu akşam neden yok? Çukur ne zaman yayınlanacak?
Çukur dizisi takip eden televizyon izleyicileri dizinin bu haftaki bölümünün neden yayınlanmayacağını merak ediyorlar. Dizinin yayınlanmadan önce ekranlara gelen fragmanları da bu hafta yayınlanmadı ve sadece yeni bölümden bir sahne ekranlara gelerek izleyicisi ile buluştu. Peki Çukur dizisi bu akşam neden yayınlanmayacak? İşte yayın akışındaki değişikliğin sebebi
Çukur dizisinin 21 Ekim pazartesi günü yayınlanacak yeni bölümü öncesinde dizinin fragmanı yayınlanmış ve yayın tarihi belirlenmişti. Fakat kanal yönetimi aldığı karar ile dizinin bu hafta ertelenmesini istedi. Dizinin ertelenme sebebi ise Pazartesi akşamı Fransa-Türkiye milli maçının olması.
Çukur bir sonraki hafta 72. bölümü ile ekranlarda olacak.. İşte yayınlanan son fragman
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