Çukur 79. bölümde neler olacak? Kemal ölüyor mu? İşte yeni bölüm fragmanı
Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Dizinin yeni bölüm fragmanında bir ismin diziye veda ettiği ima edilirken, yeni bölüm açıklamasında da sevilen bir oyuncunun diziden ayrılacağı belirtilmişti. Yayınlanan fragmanda da Kemal'in vurulduğu görülüyor. Peki Çukur yeni bölüm fragmanında neler yaşanıyor? İşte dizinin bu akşam ki bölümü öncesinde yaşananlar
Yamaç’ı, Timsah’ın saldırısından kurtaran gizemli isim merak konusu olacak. Vartolu’nun hamlesiyle Koçovalı kardeşler yeniden bir araya gelecek. Çukur’a kardeşini almaya giren Azer karşısında beklemediği birini bulacak. Aliço’nun yardımıyla Çukurlu kadınları kurtarmaya giden Kemal ve Metin büyük bir tehlikeyle karşılaşacak. Kardeşine karşılık Çukur’dan Kemal’i alan Azer ve Koçovalıların karşılaşması merakla beklenecek. Koçovalı kadınlar mahallede olanları takip ederken Saadet’in alacağı sürpriz karar herkesi şaşırtacak. Babasının katilini bulmak için gitmeye kararlı olan Vartolu’yla Yamaç’ın yüzleşmesi duygusal anlar yaşatacak. Çukur’un en sevilen karakterlerinden birinin sürpriz bir şekilde Çukur’a veda edeceği bölüm nefesleri kesecek.
Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanında Kemal karakterinin aldığı sahneler dikkat çekerken Kemal'in vurulduğu sahnenin ardından Kemal, ölüyor mu sorusunun cevabı da merak ediliyor.
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