Çukur 36. bölüm fragmanında Yamaç iyice hırslanıyor
Çukur dizisi yayınlanan 36. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan seviyesi yüksek dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Genç Efe'nin ölümünden kendini sorumlu tutan Yamaç, Çukur’u geri almaya kararlıdır. İşte, Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Çukur'un 36. bölüm fragmanı yayınlandı. Yamaç ve Cumali’nin dövüştüğü nefes kesen tanıtımda Yamaç, Çukur’u almak için harekete geçiyor. Meke Yamaç’a, “Abiye kardeşi vurdurttun sen!” sözleriyle isyan ederken, Cumali’nin bıçak çektiği anlar gerilimi arttırıyor. Çukur sokaklarında hareketli saatler yaşanırken Yamaç, Çukur’u geri almak için “Ya alacağız ya öleceğiz!” sözleriyle Vartolu’dan yardım istiyor. Karakuzular ve Koçovalılar arasındaki mücadele giderek sertleşirken, Vartolu’nun Yamaç’a vereceği karşılık merakla bekleniyor.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Karakuzuların “Cumali ve Yamaç Koçovalı bulunmadıkça her gün Çukur’dan biri alınacak” sözü, Çukur’da büyük bir fırtınaya yol açar. Genç Efe'nin ölümünden kendini sorumlu tutan Yamaç, Çukur’u geri almaya kararlıdır. Ve Cumali’den tek bir şans ister; eğer kendi yöntemiyle Çukur’u toparlayamazlarsa Cumali’nin yolundan gideceklerdir. Bu esnada Vartolu da uğradığı saldırı sonrası yaralarını sarmaya çalışırken tanıştığı gizemli kişi onu derinden etkileyecektir. Yamaç, Vartolu ve Cumali'nin büyük buluşması heyecanla beklenecek.
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