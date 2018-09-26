Çukur 36. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! 'Çukur'u geri alacağım!'
Aras Bulut İynemli, Deniz Çiçek Deniz, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil ve Necip Memili gibi isimlerin rol aldığı Çukur dizinin merakla beklenen 2. sezon 3. bölümüne (36. bölüm) kısa bir süre kala, yeni bölümden bir fragman yayınlandı. Yayınlanan fragman, yeni bölümde tansiyonun oldukça yüksek olacağının sinyalleri verildi. Peki, Çukur'un yeni bölüm fragmanında başka neler var? Yeni bölümde neler olacak?
Çukur'un 1 Ekim Pazartesi akşamı yayınlanacak 36. bölümü öncesi yeni bölümde olacaklara dair ipuçları veren fragman yayınlandı. İzleyicilerle paylaşılan fragmana Yamaç'ın Cumali'ye söylediği 'Ben karar verdim Çukur'u geri alacağım, sen de bana yardım edeceksin' sözleri damgasını vurdu. İşte, Çukur 36. Bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair detaylar...
17 Eylül akşamı yayınlanan 34. bölümüyle yeni sezona 'merhaba' diyen Çukur'da heyecan devam ediyor. 24 Eylül'de yayınlanan 35. bölümde yaşananlar hafızlarda tazeliğini korurken, gelecek hafta dizseverlerle buluşacak yeni bölüm öncesi fragman paylaşıldı.
Yamaç ve Cumali’nin dövüştüğü nefes kesen fragmanda Yamaç, Çukur’u almak için harekete geçiyor. Meke Yamaç’a, “Abiye kardeşi vurdurttun sen!” sözleriyle isyan ederken, Cumali’nin bıçak çektiği anlar gerilimi arttırıyor.
Çukur sokaklarında hareketli saatler yaşanırken Yamaç, Çukur’u geri almak için “Ya alacağız ya öleceğiz!” sözleriyle Vartolu’dan yardım istiyor. Karakuzular ve Koçovalılar arasındaki mücadele giderek sertleşirken, Vartolu’nun Yamaç’a vereceği karşılık merakla bekleniyor.
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