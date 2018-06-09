Çukur 33. bölüm sezon finali 2. fragmanında Vartolu'ya büyük şok
Çukur dizisi yayınlanan sezon finali 2. fragmanıyla izleyicilerine heyecan dolu dakikalar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan sezon finali bölümünde Saadet, Vartolu'ya bebeklerinin olacağını söylüyor ve Vartolu mutluluktan ağlıyor. Fakat tanıtımın sonunda Saadet'in çığlıkları oldukça dikkat çekiyor. İşte, Çukur 33. bölüm sezon fragmanları.
Çukur’da büyük sezon finalinde fırtına son kez kopacak ve Çukur, Koçovalı ile Vartolu tarafının tam ortasında kalacak. Oğlu Selim’in ihanetiyle hayatının en büyük yıkımını yaşayan İdris Koçovalı, bu mücadelede mağlubiyetini ilan ederek Çukur’u Vartolu’ya bırakacak. Yamaç, savaşmaya devam ederken Akşın ve Celasun’un düğünü Koçovalılar için bir nefes olacak. Tansiyonun yüksek olacağı sezon finalinde Çukur’un her karakterinin kendi finali ise büyük şaşkınlık yaratacak.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Çukur’un 32. bölümünde; Çukur’da büyük sezon finaline iki bölüm kala taşlar yerinden oynayacak. Çukur elden gitme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Vartolu’nun meydan okuduğu İdris Koçovalı, hayatının en büyük darbesini alacak. Selim’in, Vartolu’yla aynı tarafta olduğunu gören İdris’in tepkisi büyük merakla beklenecek. Bu sırada mahallede yaşanan beklenmedik bir olay Yamaç ile Vartolu’nun bir arada mücadele etmesine neden olacak. Koçovalı Ailesi’nde yaşanan mutlu bir gelişme ise herkesin yüzünü güldürecek. Ancak Selim’in babası İdris Koçovalı’ya sunacağı teklif ekran başındakileri şaşırtırken Nazım, Emrah, Vartolu ve Selim’in güç birliği karşısında Koçovalılar Çukur’u kurtarmada çaresiz kalacak.
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