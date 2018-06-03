Çukur 32. bölüm için bir fragman daha yayınlandı.. İşte Çukur'un yeni bölüm fragmanı
Sezon finali için gün sayan Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Entrika ve aksiyon dozunun hiç dinmek bilmediği Çukur, bu hafta 32. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölümde Vartolu’nun meydan okuduğu İdris Koçovalı, hayatının en büyük darbesini alacak. İşte Çukur’un yeni bölüm fragmanı ve kısa bir özeti!
Kısa bir süre sonra sezon finali yaparak ekran macerasına ara verecek olan Çukur’un yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu, çarpıcı ipuçları geldi. Vartolu ve Selim, İdris Koçovalı’nın karşısında çıkıyor. Yeni bölümde Selim’in, Vartolu’yla aynı tarafta olduğunu gören İdris’in tepkisi büyük merakla bekleniyor.
Çukur’da büyük sezon finaline iki bölüm kala taşlar yerinden oynayacak. Çukur elden gitme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Vartolu’nun meydan okuduğu İdris Koçovalı, hayatının en büyük darbesini alacak. Bu sırada mahallede yaşanan beklenmedik bir olay Yamaç ile Vartolu’nun bir arada mücadele etmesine neden olacak. Koçovalı Ailesi’nde yaşanan mutlu bir gelişme ise herkesin yüzünü güldürecek. Ancak Selim’in babası İdris Koçovalı’ya sunacağı teklif ekran başındakileri şoke ederken Nazım, Emrah, Vartolu ve Selim’in güç birliği karşısında Koçovalılar Çukur’u kurtarmada çaresiz kalacak.
SEZON FİNALİ GALAYLA YAPILACAK!
Çukur'un, 11 Haziran’da Haliç Kongre Merkezi’nde Tohum Otizm Vakfı yararına gerçekleşecek Sezon Finali Gala Gecesi'nde birçok ünlü sanatçı yer alıyor. Toygar Işıklı ve orkestrası eşliğinde Gazapizm, Aras Bulut İynemli’yle, Gökhan Bölükçü, Nebil Sayın’la sahneye çıkacak. Muhteşem konser Allame, Cem Adrian, Kubilay Aka, Melek Mosso, Eypio ve sürpriz isimlerle coşkuya dönüşecek.
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