Çukur 32. bölüm için bir fragman daha yayınlandı.. İşte Çukur'un yeni bölüm fragmanı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

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GeriTelevizyon Çukur 32. bölüm için bir fragman daha yayınlandı.. İşte Çukur'un yeni bölüm fragmanı
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Televizyon
03.06.2018 - 16:08, Son Güncelleme:

Çukur 32. bölüm için bir fragman daha yayınlandı.. İşte Çukur'un yeni bölüm fragmanı

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Çukur 32. bölüm için bir fragman daha yayınlandı.. İşte Çukur'un yeni bölüm fragmanı

Sezon finali için gün sayan Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Entrika ve aksiyon dozunun hiç dinmek bilmediği Çukur, bu hafta 32. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölümde Vartolu’nun meydan okuduğu İdris Koçovalı, hayatının en büyük darbesini alacak. İşte Çukur’un yeni bölüm fragmanı ve kısa bir özeti!

Kısa bir süre sonra sezon finali yaparak ekran macerasına ara verecek olan Çukur’un yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu, çarpıcı ipuçları geldi. Vartolu ve Selim, İdris Koçovalı’nın karşısında çıkıyor. Yeni bölümde Selim’in, Vartolu’yla aynı tarafta olduğunu gören İdris’in tepkisi büyük merakla bekleniyor.

Çukur’da büyük sezon finaline iki bölüm kala taşlar yerinden oynayacak. Çukur elden gitme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Vartolu’nun meydan okuduğu İdris Koçovalı, hayatının en büyük darbesini alacak. Bu sırada mahallede yaşanan beklenmedik bir olay Yamaç ile Vartolu’nun bir arada mücadele etmesine neden olacak. Koçovalı Ailesi’nde yaşanan mutlu bir gelişme ise herkesin yüzünü güldürecek. Ancak Selim’in babası İdris Koçovalı’ya sunacağı teklif ekran başındakileri şoke ederken Nazım, Emrah, Vartolu ve Selim’in güç birliği karşısında Koçovalılar Çukur’u kurtarmada çaresiz kalacak.



SEZON FİNALİ GALAYLA YAPILACAK!

Çukur'un, 11 Haziran’da Haliç Kongre Merkezi’nde Tohum Otizm Vakfı yararına gerçekleşecek Sezon Finali Gala Gecesi'nde birçok ünlü sanatçı yer alıyor. Toygar Işıklı ve orkestrası eşliğinde Gazapizm, Aras Bulut İynemli’yle, Gökhan Bölükçü, Nebil Sayın’la sahneye çıkacak. Muhteşem konser Allame, Cem Adrian, Kubilay Aka, Melek Mosso, Eypio ve sürpriz isimlerle coşkuya dönüşecek.

 

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