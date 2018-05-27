Çukur 31. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! 'Küçük bir oyunumuz var'
Çukur dizininin bu hafta yayınlanacak olan 31. bölümüne ait 2. fragman izleyiciyle paylaşıldı. Yayınlanacak son bölümünde heyecanın dozunun iyi artacağı dizide, seyirciler 31. yeni bölüm 2. fragmanının belli olmasını sabırsızlıkla bekliyordu. Çukur'un yeni bölüme dair önemli ipuçları içeren fragmanda Yamaç'ın söylediği 'Küçük bir oyunumuz var' sözleri dikkat çekiyor ve patlayan silahlar fragmana damga vuruyor. Peki, Çukur'un yeni bölüm fragmanında başka neler var? Çukur 31. bölümünde neler olacak?
Pazartesi akşamları ekranlara gelen ve izleyicilerine heyecan dolu dakikalar yaşatan Çukur'un 28 Mayıs'ta yayınlanacak yeni bölümü öncesi 2. fragman yayınlandı. Yeni bölüme dair pek çok önemli ipucu veren fragman diziseverler tarafından araştırılıyor. İşte, Çukur 31. bölüm fragmanları ve yeni bölüme dair kısa bir özet...
ÇUKUR 31. BÖLÜM FRAGMANLARI
Çukur'un ekranlara gelen 30. son bölümünde yaşanan gelişmeler hala hafızlardaki izlerini korurken 31. yeni bölüm fragmanları izleyicilerle paylaşıldı. Başrollerinde Aras Bulut İyinemli, Dilan Deniz Çiçek, Ercan Kesal ve Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur'un yayınlanacak olan 31. yeni bölümünde, Yamaç ve adamları, zamanla yarışmaktadır. Nefeslerin tutulduğu bölümde Çukur, altlarından kayıp gitmek üzeredir ve tek çareleri para bulmaktır. Yamaç, pes etmez ve büyük bir oyunu başlatır.
Bu oyunun sonucunda kazanan taraf büyük bir merakla beklenirken Yamaç, Sena’nın durumundan ötürü endişelidir ve Saadet’ten yardım ister. Koçovalılara savaş ilan eden Vartolu bu mücadele sırasında beklenmedik sürprizlerle karşılaşır. Selim ise yaptıkları ittifakın açığa çıkmaması için iki taraf arasında tampon bölge olurken Koçovalılardan birinin öğreneceği büyük gerçek asıl mücadelenin başlangıcı olacaktır.
GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?
Çukur'un geçtiğimiz hafta yayınlanan 30. bölümünde; Soğuk hava deposunda kapana kısılan Yamaç, Selim, Emmi ve Paşa yaşam savaşı verir. Tansiyonun yükseldiği bu anlarda yaşanan beklenmedik bir gelişme kurtulmalarını sağlar. Yaşadıkları tehlikeyi atlatan Yamaç’ın aklı Sena’da kalır. Emrah’ın tehdidi altında olan Ezgi’nin uyguladığı tedavi, Sena’yı gittikçe kötüleştirir. Bu sırada İdris ve Vartolu’nun kahvede rehin alınması gerilimi artırır. Vartolu’nun sürpriz hamlesi, ikili arasındaki buzların eridiğini düşündürürken hapishanede yaşanan beklenmedik gelişmeler ise asıl fırtınanın yeni kopacağının sinyallerini verir.
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