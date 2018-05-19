Çukur 30. bölüm fragmanında yer yerinden oynuyor
Çukur dizisi yayınlanan 30. bölüm fragmanıyla izleyicilerine aksiyon dolu dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Soğuk hava deposunda kapana kısılan Yamaç, Selim, Emmi ve Paşa, yaşam savaşı verir. İşte, Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Çukur dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla izleyicilerine hareketli dakikalar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde taşlar yerinden oynarken, adrenalin de giderek artacak. İşte, Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Soğuk hava deposunda kapana kısılan Yamaç, Selim, Emmi ve Paşa, yaşam savaşı verir. Tansiyonun yükseldiği bu anlarda yaşanan beklenmedik bir gelişme kurtulmalarını sağlar. Yaşadıkları tehlikeyi atlatan Yamaç’ın aklı Sena’da kalır. Emrah’ın tehdidi altında olan Ezgi’nin uyguladığı tedavi, Sena’yı gittikçe kötüleştirir. Bu sırada İdris ve Vartolu’nun kahvede rehin alınması gerilimi artırır. Vartolu’nun sürpriz hamlesi, ikili arasındaki buzların eridiğini düşündürürken hapishanede yaşanan beklenmedik gelişmeler ise asıl fırtınanın yeni kopacağının sinyallerini verir. ‘Çukur’un yeni bölümünde taşlar yerinden oynarken, adrenalin de giderek artacak.
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