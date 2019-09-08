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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
08.09.2019 - 11:37, Son Güncelleme:

Çukur 3. yeni sezon fragmanı yayınlandı! Çukur ne zaman başlıyor?

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Çukur 3. yeni sezon fragmanı yayınlandı! Çukur ne zaman başlıyor?

Çukur 3. yeni sezon fragmanı izleyicilerle paylaşıldı. Yeni sezonu ile Show Tv ekranları üzerinden izleyicisiyle buluşacak olan Çukur dizisi, yeni oyuncu sürprizi ve İdris Koçovalı'nın ölümü ile dikkatleri üzerine çekti. Çukur'un ne zaman başlayacağı da fragman içerisinde yer alan bilgilerden birisi oldu. Peki, Çukur ne zaman yayınlanacak? İşte, Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler

Çukur dizisinin ne zaman başlayacağı netlik kazandı. Dizinin resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan fragmanda yer alan bilgilere göre Çukur, 16 Eylül Pazartesi günü 3. sezon ilk bölümü ile izleyici karşısında olacak. İdris Koçovalı'nın ölüm görüntülerinin yer aldığı fragmanda, Çukur dizisine İdris Koçovalı'nın kızı olarak katılacak oyuncunun ilk görüntüleri de yer aldı. İşte, Çukur dizisinin 3. yeni sezon fragmanı ve detaylı bilgiler

ÇUKUR'UN YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI

Çukur'un yeni sezon fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmana, Aras Bulut İynemli'nin hayat verdiği Yamaç karakterinin babasının ölümüne şahit olduğu anlar damga vurdu. İşte, 16 Eylül tarihinde başlayacak olan Çukur'un yeni sezon fragmanı;

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