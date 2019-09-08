Çukur 3. yeni sezon fragmanı yayınlandı! Çukur ne zaman başlıyor?
Çukur 3. yeni sezon fragmanı izleyicilerle paylaşıldı. Yeni sezonu ile Show Tv ekranları üzerinden izleyicisiyle buluşacak olan Çukur dizisi, yeni oyuncu sürprizi ve İdris Koçovalı'nın ölümü ile dikkatleri üzerine çekti. Çukur'un ne zaman başlayacağı da fragman içerisinde yer alan bilgilerden birisi oldu. Peki, Çukur ne zaman yayınlanacak? İşte, Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanı ve detaylı bilgiler
Çukur dizisinin ne zaman başlayacağı netlik kazandı. Dizinin resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan fragmanda yer alan bilgilere göre Çukur, 16 Eylül Pazartesi günü 3. sezon ilk bölümü ile izleyici karşısında olacak. İdris Koçovalı'nın ölüm görüntülerinin yer aldığı fragmanda, Çukur dizisine İdris Koçovalı'nın kızı olarak katılacak oyuncunun ilk görüntüleri de yer aldı. İşte, Çukur dizisinin 3. yeni sezon fragmanı ve detaylı bilgiler
ÇUKUR'UN YENİ SEZON FRAGMANI YAYINLANDI
Çukur'un yeni sezon fragmanı yayınlandı. Yayınlanan fragmana, Aras Bulut İynemli'nin hayat verdiği Yamaç karakterinin babasının ölümüne şahit olduğu anlar damga vurdu. İşte, 16 Eylül tarihinde başlayacak olan Çukur'un yeni sezon fragmanı;
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