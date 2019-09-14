Çukur 3. sezon ilk bölüm fragmanları yayınlandı.. Çukur ne zaman başlayacak?
Çukur dizisinin 3. sezonu bu hafta ekranlara gelecek. Çukur ekranlara gelmeden önce 2 farklı fragman ile izleyicilerine yeni sezonda neler yaşanacağını özetledi. Yayınlanan fragmanlarda İdris Koçovalı'nın öldüğünün görüntülenmesi ve ardından Yamaç Koçovalı'nın akıl hastanesindeki görüntüleri merak uyandırdı. Peki Çukur yeni bölüm fragmanında dikkat çeken başka hangi olaylar var?
Çukur dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında hesaplar değişiyor.. İdris Koçovalı'nın öldüğünü gösteren görüntülerin ardından Yamaç ve Cumali'nin sahneleri dikkat çekiyor. Peki Çukur yeni sezonun ilk bölüm fragmanında başka hangi detaylar var?
Çukur 3. sezonun ilk bölümü 16 Eylül pazartesi akşamı ekranlara gelecek.
ÇUKUR FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?
Çukur 2. sezonun 34. bölümünde (Sezon Finali); Koçovalılar arka arkaya yaşadıkları acı kayıpların ardından Akın Koçovalı’nın hapishaneden çıkmasıyla büyük bir mutluluk yaşayacak. Ancak Akın’ın aileye gelişi beraberinde pek çok soru işaretini de yaratacak. Azer ve Timsah’la işbirliği yapan Yücel, Koçovalıları yok etmek için elinden geleni yaparken Yamaç, sürpriz planıyla Yücel’e karşı bir adım önde olacak. Çukur’un, İstanbul’un her bir köşesine yayılacağı bölümde görülen yeni bir siyah zarf ise tansiyonu yükseltecek. Bölümün finalinde yaşanan sürpriz gelişmeler ‘Çukur’u, hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yepyeni bir döneme sürükleyecek. Geçtiğimiz sezon finalinde herkesin terk etmek zorunda kaldığı Çukur’da bu sefer kimlerin kalacağı, kimlerin gideceği ise büyük merak uyandıracak.
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