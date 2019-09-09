Çukur 3. sezon ilk bölüm fragmanı yayınlandı.. İdris Koçovalı ölüyor mu?
Çukur dizisinin yeni sezonda yayınlanacağı tarih ve ilk bölümden görüntüler ekranlara geldi. Dizinin geçtiğimiz sezonda final sahnesi merakta bırakan bir kare ile sonlanmış izleyenler yeni bölümde o sahnenin nasıl devam edeceğini merak etmişlerdi. 3. sezon fragmanı da tamamen bu sahne ile başlıyor. Peki Çukur yeni bölüm fragmanında başka hangi detaylar var?
Çukur dizisinin 3. sezonunun ne zaman başlayacağı dizinin takipçilerinin internette aradığı konular arasında geliyordu. Yayınlanan yeni bölüm fragmanı ile dizinin hangi tarihte başlayacağı da açıklandı. Bunun birlikte geçtiğimiz sezonun final sahnesinde yayınlanan son görüntü ile yeni sezon fragmanı başladı.
İdris Koçovalı'nın sürekli öldüğünün ima edildiği sahneler arasında en dikkat çekeni ise Cumali Koçavalı'nın 'İdris Koçovalı' öldü' sözleri oluyor.
Yeni bölüm fragmanı ile birlikte dizinin başlayacağı tarihte açıklandı. 16 Eylül Pazartesi ekranlara gelecek olan 3. sezonun ilk bölümü saat 20:00'da ekranlara gelecek.
Damla Sönmez Çukur'da
Çukur dizisinin yeni sezonu beklenirken, dizinin oyuncu kadrosuna bir ismin dahil olduğu yayınlanan fragman ile ortaya çıkmış oldu. 32 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz yıl vizyona giren Sibel filmindeki oyunculuğu ile dikkatleri üzerine toplamıştı.
Diziye katılan Damla Sönmez'in Baykal karakterinin kızı Efsun olarak rol alacağı gelen ilk bilgiler arasında
Damla Sönmez kimdir?
Damla Sönmez, 3 Mayıs 1987 tarihinde dünyaya geldi.Türk televizyonunda birçok yapımda yer alan Damla Sönmez, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda yarı zamanlı 2 yıl keman, 1 yıl da piyano dalında öğrenim gördü. St. Joseph Fransız Lisesi’ni bitirdikten sonra Paris Sorbonne Üniversitesi’nde başladığı tiyatro eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde burslu olarak tamamladı. New York Black Nexxus Academy’de Stuart Burney ile çalıştı.
2009 yılında “Bornova Bornova” filmindeki rolüyle 46.Altın Portakal Film Festivali’nde “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu”. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri’nde “Umut Veren Genç Yetenek”, Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali’nde “Genç Cadı” ödüllerini aldı.
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