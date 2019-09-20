Çukur 3. sezon 2. bölümden yeni fragman ekranlara geldi.. Yamaç'ın yeni planı ne?
Çukur dizisi geçtiğimiz hafta yeni sezonun ilk bölümü ile ekranlara gelmiş ve son bölümün ardından gelecek yeni bölüm fragmanı dizinin izleyenleri tarafından takip edilmeye başlanmıştı. Çukur dizisinin 3. sezonunun 2. bölümü için yeni bir fragman ekranlara geldi. Peki Çukur'un yeni bölümünde neler yaşanıyor? İşte Çukur yeni bölüm fragmanında meydana gelen olaylar
Geçtiğimiz hafta yeni sezon ilk bölümü yayınlanan Çukur'un kadrosuna usta oyuncular Nur Sürer, Meral Çetinkaya ve Salih Kalyon katıldı.
Çukur’un ekibine yeni sezonda sürpriz isimler dahil olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta yeni sezon ilk bölümü yayınlanan dizinin kadrosuna usta oyuncular Nur Sürer, Meral Çetinkaya ve Salih Kalyon katıldı.
Pazartesi günü yayınlanacak yeni bölümünün ilk sahnesinde usta oyuncu Salih Kalyon Aliço’nun babası olarak izleyicinin karşısına çıkıp herkesi şaşırtmıştı. Sürer’in canlandıracağı Fadik ile Çetinkaya’nın hayat vereceği Makbule karakteri ile hikayenin nasıl şekilleneceği merak konusu..
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