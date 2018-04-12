Çukur 25. bölüm fragmanında Medet ölecek mi?
Çukur dizisi yayınlanan 25. bölüm fragmanıyla izleyicilerine heyecan seviyesi yüksek anlar yaşatacak. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Sultan, Medet'in ölmesini istiyor. Yamaç, Medet'i öldürecek mi? İşte, Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Ekranların aksiyon ve gerilim dolu dizisi Çukur'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Medet ölecek mi merak konusu oldu. Sultan'ın, Yamaç'a "Medet'i öldürmezsen sana sütümü helal etmem" dediği anlar dikkat çekti. İşte, Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanı.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Saadet’in Vartolu’ya olan masum aşkı, Koçovalı evinde hayati bir gelişmeye yol açar. Gözünü intikam hırsı bürüyen Nedret, elinde silahla Vartolu’nun kapısına dayanır. Ancak yanlış zaman ve yanlış yer silahtan çıkan kurşunun Sultan’a isabet etmesine yol açar. Bu kaza kurşunu Koçovalıları alt üst eder. Sultan yaşam savaşı verirken Baykal ve Elvis’in ölümüyle tüm ipleri eline geçiren Nazım’ın nasıl bir hamlede bulunacağı merak uyandıracak. Yamaç’ın Emrah’la öğrendiği gerçeğin, Sena’yla olan ilişkisini nasıl etkileyeceği ise büyük bir soru işareti yaratacak.
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