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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Televizyon
15.04.2018 - 12:42, Son Güncelleme:

Çukur 25. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Vartolu'dan şaşırtan ittifak

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Çukur 25. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Vartolu'dan şaşırtan ittifak

Pazartesi akşamları ekranlara gelen Çukur dizisinin merakla beklenen 25. bölüm 2. fragmanı izleyicilerle paylaşıldı. Yayınlanacak son bölümünde heyecanın dozunun iyi artacağı dizide, seyirciler 25. yeni bölüm 2. fragmanının belli olmasını sabırsızlıkla bekliyordu. Çukur'un yeni bölüme dair önemli ipuçları içeren fragmanında Nazım, Emrah ve Vartolu'nun buluşması dikkat çekiyor. Ayrıca fragmanın sonundan Vartolu'nun söylediği 'Yeni bir nizam kuruluyor, bizler bir tarafındayız eskiler de eskide kaldılar' sözleri seyircileri heyecanlandırdı. Peki, Çukur'un yeni bölüm fragmanında başka neler var? Çukur 25. bölümünde neler olacak?

İzleyicilerine her hafta heyecan dolu dakikalar yaşatan ve gittikçe gerilimin dozunu arttıran Çukur'un merakla beklenen 25. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Son bölümde yaşanan önemli gelişmelerin ardından seyircilerin araştırdığı yeni bölüm 1. fragmanı geçtiğimiz günlerde izleyicilerle paylaşılmıştı. Yeni bölümde işlenecek konulara dair önemli mesajlar veren fragmanda en dikkat çeken sahne şüphesiz Vartolu'nun yeni bir düzen kurulacağına dair söylediği sözler oldu. İşte, Çukur'un 25. bölüm fragmanları ve yeni bölüme dair kısa bir özet...

ÇUKUR 25. BÖLÜM FRAGMANI

Çukur'un ekranlara gelen 24. son bölümünde yaşanan gelişmeler hala hafızlardaki izlerini korurken 25. yeni bölüm fragman izleyicilerle paylaşıldı. Başrollerinde, Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Mustafa Üstündağ ve Ercan Kesal gibi önemli isimlerin yer aldığı Çukur dizisinin yayınlanacak yeni bölümünde;  Sultan’ın İdris’e “Ben bu bacaklarla 40 yıl sana hizmet ettim. Ama şimdi benim işime yaramıyorlar, al senin olsun!” sözleri dikkat çekiyor. Yamaç’a dönen ve “Beni kötürüm bırakan o adam mezara girmedikçe sana sütümü helal etmeyeceğim Yamaç!” diyerek çok ağır konuşan Sultan, karşısında Medet’i buluyor. Yamaç, Medet’e yönelttiği silahla son kararı Sultan’a bırakırken, duyulan silah sesi merakı arttırıyor.

Öte yandan, Çukur’da yeni taraflar oluşur. Sultan’ın vurulması, Koçovalılar ile Vartolu-Medet arasındaki mücadeleyi kızıştırır. Bacakları tutmayan Sultan’ın kararı nettir; onu bu hale getiren Medet öldürülecektir. Sultan ile Medet’in yüzleşmesinde çekilen silah, gerilimi tırmandıracak. Sultan ile Medet arasında kalan Yamaç’ın ne yapacağı ise merakla beklenecek. Yaşanılan üzücü olaylar, Koçovalı Ailesi’ni uzun zaman sonra aynı sofrada buluşturur. Sultan’ın durumundan ötürü günah keçisi ilan edilen Vartolu ise gözünü karartır ve yeniden eski güçlü günlerine dönmek üzere adım atar. Nazım ve Emrah ile görüşen Vartolu’nun seçeceği taraf beraberinde geçmişte yaşanan mücadeleyi yeniden alevlen

dirir.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Çukur’un 24. bölümünde; Saadet’in Vartolu’ya olan masum aşkı, Koçovalı evinde hayati bir gelişmeye yol açar. Gözünü intikam hırsı bürüyen Nedret, elinde silahla Vartolu’nun kapısına dayanır. Ancak yanlış zaman ve yanlış yer silahtan çıkan kurşunun Sultan’a isabet etmesine yol açar. Bu kaza kurşunu Koçovalıları alt üst eder. Sultan yaşam savaşı verirken Baykal ve Elvis’in ölümüyle tüm ipleri eline geçiren Nazım’ın nasıl bir hamlede bulunacağı merak uyandıracak. Yamaç’ın Emrah’la öğrendiği gerçeğin, Sena’yla olan ilişkisini nasıl etkileyeceği ise büyük bir soru işareti yaratacak.

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