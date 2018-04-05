Çukur 24. bölüm fragmanında Sultan vuruluyor
Çukur dizisi yayınlanan 24. bölüm fragmanıyla izleyicilerine oldukça şoke eden anlar yaşatacak. Her pazartesi akşamı izleyicileriyle buluşan Çukur dizisinin yeni bölümünde Nedret, Vartolu'ya silah çekiyor. Medet'in engel olmak istemesiyle birlikte silah o kalabalıkta patlıyor ve Sultan'a denk geliyor. İşte, Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanı.
Nedret’in Vartolu’yla karşı karşıya geldiği heyecan dolu tanıtımda Vartolu’ya silah doğrultan Nedret, “Sen beni kimin karısı zannediyorsun?” sözleriyle meydan okuyor. Vartolu’yu korumak isteyen Medet, Nedret’i engellemeye çalışırken ateş alan silah Sultan’a isabet ediyor. Kanlar içinde yere yığılan Sultan’a neler olacağı merakla bekleniyor. İşte, Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanı.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Çukur’da Elvis gözünü karartıp meydan okuyarak Koçovalı kadınlarını kaçırmıştır. Yamaç ve Vartolu bu tehlikeli hamle karşısında deliye döner. Elvis ve çetesi, Baykal’ı alana kadar tek bir saniye bile boş durmayacaktır. İki taraf arasında silahların konuştuğu çetin mücadele sonrası Koçovalı kadınları sürpriz bir isim tarafından kurtarılacak. Yamaç ile Vartolu iş birliğinin ne kadar kalıcı olacağı ise akıllarda soru işareti yaratacak. Kartların yeniden dağıtılacağı, mücadelenin daha da çetin olacağı bölümde Elvis’in nasıl durdurulacağı heyecanla beklenirken, Çukur'un önemli karakterlerinden biri diziye veda ediyor.
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