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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriTelevizyon Çukur 24. bölüm fragmanında şoke eden gelişme! Sultan Koçovalı ölecek mi?
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Televizyon
09.04.2018 - 17:18, Son Güncelleme:

Çukur 24. bölüm fragmanında şoke eden gelişme! Sultan Koçovalı ölecek mi?

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Çukur 24. bölüm fragmanında şoke eden gelişme! Sultan Koçovalı ölecek mi?

Pazartesi akşamları ekranlara gelen Çukur dizisinin merakla beklenen 24. bölüm 2. fragmanı izleyicilerle paylaşıldı. Yayınlanan son bölümünde heyecanın dozunun iyi arttığı dizide, seyirciler 24. yeni bölüm 2. fragmanının belli olmasını sabırsızlıkla bekliyordu. Çukur'un yayınlanacak olan yeni bölüme dair önemli ipuçları içeren fragmanda oldukça duygusal anlar yaşanıyor. Fragmanda, İdris Koçavalı'nın eşi Sultan'ın vurulması herkesi perişan ediyor. İzleyiciler şimdi Sultan'ın ölüp ölmeyeceğini sorguluyor. Peki, Çukur'un yeni bölüm fragmanında başka neler var? Çukur 24. bölümde neler olacak?

İzleyicilerine her hafta heyecan dolu dakikalar yaşatan ve gittikçe gerilimin dozunu arttıran Çukur'un merakla beklenen 24. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Son bölümde yaşanan önemli gelişmelerin ardından seyircilerin araştırdığı yeni bölüm 1. fragmanı geçtiğimiz günlerde izleyicilere sunulmuştu. Yeni bölümde işlenecek konulara dair önemli mesajlar veren fragmanda en dikkat çeken sahne şüphesiz Sultan Koçovalı'nın vurulması sonucu verdiği yaşam mücadelesi oldu. İşte, Çukur'un 24. bölüm fragmanları, yeni bölüme dair kısa bilgiler ve ekranlara gelen son bölüm hakkında önemli detaylar…

ÇUKUR 24. BÖLÜM FRAGMANLARI

Çukur'un ekranlara gelen 23. son bölümünde yaşanan gelişmeler hala hafızlardaki izlerini korurken 24. yeni bölüm fragman izleyicilerle paylaşıldı. Başrollerinde, Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Mustafa Üstündağ ve Ercan Kesal gibi önemli isimlerin yer aldığı Çukur dizisinin yayınlanacak yeni bölümünde; Nedret’in Vartolu’yla karşı karşıya geldiği heyecan dolu tanıtımda Vartolu’ya silah doğrultan Nedret, “Sen beni kimin karısı zannediyorsun?” sözleriyle meydan okuyor. Vartolu’yu korumak isteyen Medet, Nedret’i engellemeye çalışırken ateş alan silah Sultan’a isabet ediyor. Kanlar içinde yere yığılan Sultan’a neler olacağı merakla bekleniyor.

İzleyicilerle

1. fragmandan birkaç gün sonra yayınlanan 2. fragmanda ise; İdris Sultan’ın vurulduğunu öğrenirken, sinir krizi geçiren Nedret “Senin yüzünden!” diyerek Saadet’e saldırıyor. Sultan’ın vurulması Çukur’da bomba etkisi yaratırken, mahalle sakinleri Vartolu ve Medet’e tepki gösteriyor. Öfkelenen Vartolu’nun “Bize bir dirhem mutluluğu çok görenlere bu dünyayı dar edeceğiz!” sözleri dikkat çekiyor. Yaşam savaşı veren Sultan’a ne olacağı ise merak uyandırıyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Çukur’da Elvis gözünü karartıp meydan okuyarak Koçovalı kadınlarını kaçırmıştır. Yamaç ve Vartolu bu tehlikeli hamle karşısında deliye döner. Elvis ve çetesi, Baykal’ı alana kadar tek bir saniye bile boş durmayacaktır. İki taraf arasında silahların konuştuğu çetin mücadele sonrası Koçovalı kadınları sürpriz bir isim tarafından kurtarılacak. Yamaç ile Vartolu iş birliğinin ne kadar kalıcı olacağı ise akıllarda soru işareti yaratacak. Kartların yeniden dağıtılacağı, mücadelenin daha da çetin olacağı bölümde Elvis’in nasıl durdurulacağı heyecanla beklenirken, Çukur'un önemli karakterlerinden biri diziye veda ediyor.

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