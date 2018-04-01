Çukur 23. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yamaç Vartolu’yu uyardı: ‘Ailemden ve evimden uzak duracaksın!’
Pazartesi akşamları ekranlara gelen Çukur dizisinin merakla beklenen 23. bölüm 2. fragmanı izleyicilerle paylaşıldı. Yayınlanan son bölümünde heyecanın dozunun iyi arttığı dizide, seyirciler 23. yeni bölüm 2. fragmanının belli olmasını sabırsızlıkla bekliyordu. Çukur'un yayınlanacak olan yeni bölüme dair önemli ipuçları içeren fragmanda, Yamaç’ın Vartolu’ya söylediği ‘Ailemden, evimden uzak duracaksın’ sözleri adeta damga vurdu. Peki, Çukur'un yeni bölüm fragmanında başka neler var? Çukur 23. bölümde neler olacak?
İzleyicilerine her hafta heyecan dolu dakikalar yaşatan ve gittikçe gerilimin dozunu arttıran Çukur'un merakla beklenen 23. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Son bölümde yaşanan önemli gelişmelerin ardından seyircilerin araştırdığı yeni bölüm 1. fragmanı geçtiğimiz günlerde izleyicilere sunulmuştu. Yeni bölümde işlenecek konulara dair önemli mesajlar veren fragmanda en dikkat çeken sahne şüphesiz İdris'in, Elvis'e "Koçovalılarla uğraşılmayacağını öğreteceğiz!" sözleriyle meydan okuması olmuştu. Dün gece yayınlanan 2. fragmana ise, Yamaç ve Vartolu arasındaki diyalog damga vurdu. İşte, Çukur'un 23. bölüm fragmanları, yeni bölüme dair kısa bilgiler ve ekranlara gelen son bölüm hakkında önemli detaylar…
ÇUKUR 23. BÖLÜM FRAGMANLARI
Başrollerinde, Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Mustafa Üstündağ ve Ercan Kesal gibi önemli isimlerin yer aldığı Çukur dizisinin yayınlanacak yeni bölümünde: Vartolu ve Koçovalılar, kadınları kurtarıyor. Yamaç, Sena ve Sultan’ı sakinleştirmeye çalışırken, Sultan’ın gözyaşları dikkat çekiyor. İdris’in “Elvis’e Koçovalılarla uğraşılmayacağını öğreteceğiz!” sözleriyle meydan okuduğu anlar heyecanı yükseltiyor. İşte Çukur'un 23. bölüm 1. fragmanı...
İzleyicilerle paylaşılan 1. fragmandan birkaç gün sonra yayınlanan 2. fragmanda ise, İdris’in Celasun’a “Madem benim oğlum senin babanı öldürdü. Baban ben olayım, mirasçım ol!” sözleri dikkat çekerken, Celasun’un bu teklif karşısında ne diyeceği merakla bekleniyor. Sultan Nedret’ten, Vartolu-Saadet ilişkisini öğrenirken Yamaç, Vartolu’dan ailesinden ve evinden uzak durmasını istiyor. Aliço’nun Hale’nin ölümünün peşini bırakmadığı tanıtımda Emrah her yerde Baykal’ı arıyor. İşte Çukur'un 23. bölüm 2. fragmanı...
ÇUKUR’UN 22. SON BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?
Çukur'un 22. Bölümünde Vartolu’nun, Koçovalılarla birlikte Baykal’a oynadığı oyunun beklenmedik ve ağır bir bedeli olacaktır. Asıl mücadelenin yeni başladığı Çukur’da Yamaç ve İdris’i dişli bir düşman beklemektedir.
Baykal’ı kurtarmak için Koçovalıların karşısına geçen Elvis yeni bir fırtınaya sebep olacaktır. Aliço, Hale’nin intikamı peşinde koşarken geçmişi ile yüzleşecek, Nazım ise kırılan gururunu onarmak için kurduğu planı emin adımlarla ilerletecektir. Çukur’un yeni bölümünde gerilim doruk noktasına çıkacak.
ÇUKUR DİZİSİNİN GENEL KONUSU
İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı
Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır.
“Ölene kadar mutlu” olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?
Yorumları Göster
Yorumları Gizle