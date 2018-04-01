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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriTelevizyon Çukur 23. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yamaç Vartolu’yu uyardı: ‘Ailemden ve evimden uzak duracaksın!’
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Televizyon
01.04.2018 - 11:27, Son Güncelleme:

Çukur 23. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yamaç Vartolu’yu uyardı: ‘Ailemden ve evimden uzak duracaksın!’

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Çukur 23. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yamaç Vartolu’yu uyardı: ‘Ailemden ve evimden uzak duracaksın!’

Pazartesi akşamları ekranlara gelen Çukur dizisinin merakla beklenen 23. bölüm 2. fragmanı izleyicilerle paylaşıldı. Yayınlanan son bölümünde heyecanın dozunun iyi arttığı dizide, seyirciler 23. yeni bölüm 2. fragmanının belli olmasını sabırsızlıkla bekliyordu. Çukur'un yayınlanacak olan yeni bölüme dair önemli ipuçları içeren fragmanda, Yamaç’ın Vartolu’ya söylediği ‘Ailemden, evimden uzak duracaksın’ sözleri adeta damga vurdu. Peki, Çukur'un yeni bölüm fragmanında başka neler var? Çukur 23. bölümde neler olacak?

İzleyicilerine her hafta heyecan dolu dakikalar yaşatan ve gittikçe gerilimin dozunu arttıran Çukur'un merakla beklenen 23. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Son bölümde yaşanan önemli gelişmelerin ardından seyircilerin araştırdığı yeni bölüm 1. fragmanı geçtiğimiz günlerde izleyicilere sunulmuştu. Yeni bölümde işlenecek konulara dair önemli mesajlar veren fragmanda en dikkat çeken sahne şüphesiz İdris'in, Elvis'e "Koçovalılarla uğraşılmayacağını öğreteceğiz!" sözleriyle meydan okuması olmuştu. Dün gece yayınlanan 2. fragmana ise, Yamaç ve Vartolu arasındaki diyalog damga vurdu. İşte, Çukur'un 23. bölüm fragmanları, yeni bölüme dair kısa bilgiler ve ekranlara gelen son bölüm hakkında önemli detaylar…

ÇUKUR 23. BÖLÜM FRAGMANLARI

Başrollerinde, Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Mustafa Üstündağ ve Ercan Kesal gibi önemli isimlerin yer aldığı Çukur dizisinin yayınlanacak yeni bölümünde: Vartolu ve Koçovalılar, kadınları kurtarıyor. Yamaç, Sena ve Sultan’ı sakinleştirmeye çalışırken, Sultan’ın gözyaşları dikkat çekiyor. İdris’in “Elvis’e Koçovalılarla uğraşılmayacağını öğreteceğiz!” sözleriyle meydan okuduğu anlar heyecanı yükseltiyor. İşte Çukur'un 23. bölüm 1. fragmanı...

İzleyicilerle paylaşılan 1. fragmandan birkaç gün sonra yayınlanan 2. fragmanda ise, İdris’in Celasun’a “Madem benim oğlum senin babanı öldürdü. Baban ben olayım, mirasçım ol!” sözleri dikkat çekerken, Celasun’un bu teklif karşısında ne diyeceği merakla bekleniyor. Sultan Nedret’ten, Vartolu-Saadet ilişkisini öğrenirken Yamaç, Vartolu’dan ailesinden ve evinden uzak durmasını istiyor. Aliço’nun Hale’nin ölümünün peşini bırakmadığı tanıtımda Emrah her yerde Baykal’ı arıyor. İşte Çukur'un 23. bölüm 2. fragmanı...

ÇUKUR’UN 22. SON BÖLÜMÜNDE NELER OLMUŞTU?

Çukur'un 22. Bölümünde Vartolu’nun, Koçovalılarla birlikte Baykal’a oynadığı oyunun beklenmedik ve ağır bir bedeli olacaktır. Asıl mücadelenin yeni başladığı Çukur’da Yamaç ve İdris’i dişli bir düşman beklemektedir.

Baykal’ı kurtarmak için Koçovalıların karşısına geçen Elvis yeni bir fırtınaya sebep olacaktır. Aliço, Hale’nin intikamı peşinde koşarken geçmişi ile yüzleşecek, Nazım ise kırılan gururunu onarmak için kurduğu planı emin adımlarla ilerletecektir. Çukur’un yeni bölümünde gerilim doruk noktasına çıkacak.

ÇUKUR DİZİSİNİN GENEL KONUSU

İstanbul’un en belalı mahallerinden Çukur’un kontrolü Koçova ailesinin elindedir. Koçovalıların Çukur’u yönetirken en önemli kuralları da uyuşturucuya asla izin vermemeleridir. Ancak gözünü bu mahalleye dikmiş ve bu yasağı kırmaya hazırlanan yeni bir grubun ortaya çıkması ile mevcut düzen bozulur. Tam Koçovalıları pes ettirdiklerini düşündüklerinde, ailenin küçük oğlu Yamaç yıllar önce bambaşka bir hayat kurmak için arkasında bıraktığı

Çukur’a geri dönecek ve yeni bir dönem başlayacaktır. Yamaç yıllar önce Çukur’u ve ailesini arkasında bırakarak yarınını düşünmediği bir hayata dalmıştır. Karşısına en az kendisi kadar hesapsız, yaralı ve tehlikeli ama bir o kadar da güzel bir genç kadın olan Sena çıkınca sonsuz aşkı bulduğuna inanır.

“Ölene kadar mutlu” olmak üzere bir araya gelen bu genç çiftin hayatına Çukur’un ve Yamaç’ın ailesinin yeniden girmesi ile hiçbir şey artık hayalini kurdukları gibi olmayacaktır. Yamaç’ın Çukur’daki geleceği ve Sena’nın geçmişi ortak bir hayat kurmalarına izin verecek midir?

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