Çukur 22. bölüm fragmanında Koçovalı ailesinin kadınları kaçırılıyor
Çukur dizisi yayınlanan 22. bölüm fragmanıyla izleyicilerine şoke eden dakikalar yaşatacağının sinyallerini verdi. Dizinin yayınlanacak olan yeni bölümünde Emmi, Vartolu’ya tüm Koçovalı kadınlarının kaçırıldığı haberini veriyor ve Vartolu çığırından çıkıyor. İşte, Çukur dizisinin 22. bölüm fragmanı.
Yamaç ve İdris'in karşı karşıya geldiği Elvis karakteri büyük merak uyandırdı. Yamaç ve İdris'e meydan okuyarak onlardan Baykal'ı rahat bırakmalarını isteyen Elvis, Yamaç’ın sert tepkisiyle karşılaşırken, bu gizemli adamın dengeleri nasıl değiştireceği heyecanla bekleniyor. Vartolu’nun elinde silahıyla koştuğu anlar ise heyecanı yükseltiyor. İşte, Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Emmi’nin, Vartolu’ya tüm Koçovalı kadınlarının kaçırıldığı haberini verdiği tanıtımda, Saadet’in de kaçırıldığını öğrenen Vartolu’nun gözü dönüyor. Yamaç, Vartolu’ya “Ne yaptın sen babamın oğlu!” sözleriyle tepki gösterirken, Baykal’ı isteyen Elvis’in, Koçovalı kadınlarını sıraya dizerek Yamaç’a izlettiği anlarda gerilim yükseliyor. Yamaç’ın silah doğrulttuğu sırada, “Sana bizi anlatmışlar belli ama eksik anlatmışlar. Kimse benim sevdiklerime zarar veremez!” sözleri dikkat çekiyor.
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