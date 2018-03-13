Çukur 21. yeni bölüm fragmanında İdris Koçovalı'dan büyük sitem

Çukur 21. yeni bölüm fragmanı, dün akşam yayınlanan son bölüm sonrasında yayınlandı. İdris Koçovalı'nın mahalle eşrafını toplayarak verdiği nutuk, Çukur'ın 21. yeni bölüm fragmanına damga vurdu. İşte, son bölüm sonrasında merakla araştırılan Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanı

YENİ BÖLÜMDE İDRİS KOÇOVALI MAHALLELİYİ TOPLUYOR

Vartolu'nun yaptığı nutukun ardından İdris Koçovalı mahalleliyi bir araya getirmiştir. "Bu mahalleyi ben kurdum ama hiç birinizi zorla getirmedim buraya" sözleri, İdris Koçovalı'nın tepkisini ortaya koymuştur. "Hiç birinizi zorla tutmadım yanımda, Yamaç abiniz zorla mı tutuyor yanında?" ifadesi üzerine mahalleli, İdris Koçovalı'ya hak vermiştir. İdris Koçovalı, "Biz para biriktirmeyiz, biz insan biriktiririz, Çukur'da taht maht yok evlatlar" ifadeleriyle sitemkar konuşmasına son noktayı koymuştur.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

İdris’in, “Bayramlarda gelirsin, elimi öpersin; belki saçını okşarım. Yok ben kalacağım diyorsan, kral olmak istersen sana oğlum demem!” sözleriyle kararı oğlu Salih’e bıraktı. Çukur’a gelen Vartolu’nun, İdris Koçovalı’ya meydan okudu.

Yamaç’ın “Beyler ava çıkıyoruz, büyük av. Ateş yakacak malzeme alın yanınıza!” sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda Yamaç’a meydan okuyan Baykal’ı, Nazım durdurmak istiyor. Aliço’nun korkuyla “Gidelim buradan, iyi değil burası!” sözleri Aliço ve Hale tehlike altında mı dedirtirken, Sena gözyaşları içinde annesine onu neden sevmediğini soruyor. Baykal’ın yaptıklarını hazmedemeyen Yamaç’ın öfke patlaması yaşadığı gerilim dolu anlar heyecanı yükseltiyor.

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