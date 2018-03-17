Çukur 21. yeni bölüm fragmanında Celasun ve Yamaç karşı karşıya

Çukur dizisinin 21 bölüm fragmanıyla birlikte ilk ipuçları geldi. Yamaç’ın yaşadıklarını sorguladığı Çukur yeni bölüm fragmanına Baykal’ın savaş ilanı damga vurdu. Yaklaşık 2 dakika süren tanıtımın son saniyelerinde ise Yamaç- Celasun yüzleşmesi merak uyandırdı. Yamaç’ın boğazına bıçak dayan Celasun, “Kardeşim olduğunu biliyordun, ben ne yapacağım?’ sözleriyle hesap sordu. Peki yeni bölümde başka neler yaşanacak? İşte yeni bölümden görüntüler!

KAHREDEN ÖLÜM

Çukur’un 12 Mart tarihli bölümünde en çok konuşulan sahnelerden biri de Hale’nin vurulması oldu Dizide Elif Doğan'ın canlandırdığı ve 'Aliço'nun (Rıza Kocaoğlu) aşık olduğu 'Hale' karakteri, senaryo gereği hayatını kaybetti.Aliço'nun gözleri önünde yaşanan saldırı sonrası Hale yaşamını yitirdi. Aliço'nun, aşık olduğu kız için haykırışı yürekleri burktu.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur’da nefesler tutulur ve gözler yıllar sonra birbirlerine kavuşan baba-oğula yani İdris ve Vartolu’ya çevrilir. İdris’le yüzleşen Vartolu’nun önünde iki seçenek vardır: Salih Koçovalı olarak geçmişte kaçırdıklarını yaşamak ya da Vartolu Sadettin olarak ‘Çukur’da fırtına estirmeye devam etmek. Vartolu, hayatının en zorlu yol ayrımına gelirken, Selim’i Baykal’ın vurdurttuğunu öğrenen Yamaç ise öfkeden deliye döner ve harekete geçer. Tüm dengelerin alt üst olduğu bölümde gözünü hırs bürüyen Baykal ise etrafındaki herkese tehdit saçarken, Yamaç için geri dönüşü olmayan bir acıya sebep olacaktır. Çukur’da herkes için tehlike çanları çalmaktadır.