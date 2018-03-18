Çukur 21. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Baykal, Vartolu'yu rehin alıyor

Pazartesi akşamları izleyicisiyle buluşan Çukur dizisinin merakla beklenen ve yeni bölüme dair ipuçları içeren 21. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Daha önce paylaşılan ilk fragmanda Baykal, İdris Koçovalı ve Çukur'un diğer erkeklerine savaş açmıştı. İzleyiciyle paylaşılan 2. fragmana ise, Baykal'ın, "Soyunun kuruduğunu görecek, sonra ölecek" ve "Benimle uğraşamazsınız, ben Baykal'ım!" sözleri fragmana damga vurdu. Yeni bölümde Vartolu, Baykal tarafından alıkonuluyor. İşte merakla beklenen Çukur dizisinin 21. bölüm 2. fragmanı, yeni bölümden ilk sahneler ve son bölümden akılda kalanlar.

Çukur, 19 Mart Pazartesi günü 21. bölümüyle kaldığı yerden devam edecek. Çukur dizisi yayınlanan 21. bölüm fragmanlarıyla izleyicilerine oldukça heyecanlı anlar yaşatacağının sinyallerini verdi. İşte, Çukur dizisinin yeni bölüm fragmanları ve merakla beklenen yeni bölüme dair kısa bir özet...

İlgiyle izlenen Çukur dizisinin 19 Mart Pazartesi akşamı ekranlara gelecek yeni bölümünde aksiyonun dozu iyice artacak. Baykal'ın İdris ve diğerlerine savaş açtığı bölümde, Çukur’daki kayıplar Yamaç’ı derinden sarsar ve hayatını sorgulamasına yol açar. Kendini kapana kısılmış hisseden Yamaç, gidenlerin intikamını alabilmek için şaşırtıcı bir iş birliği yapacaktır. Aliço, Hale’yi öldürenin kim olduğunu araştırırken geçmişin gizemli perdesini de aralayacak. İdris ise Vartolu’nun tüm mahallelinin önünde İdris’in babası olduğunu itiraf etmesiyle derinden sarsılacak. Kartların yeniden dağıtılacağı ‘Çukur’un yeni bölümünde beklenmedik güçler birleşecek ve büyük sürprizler yaşanacak.

ÇUKUR'UN 20. BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Ekranları başında diziyi izleyen seyircilere oldukça duysusal anlar yaşatan Çukur 20. bölümde, Gözler yıllar sonra birbirlerine kavuşan baba-oğula yani İdris ve Vartolu’ya çevrilir. İdris’le yüzleşen Vartolu’nun önünde iki seçenek vardır: Salih Koçovalı olarak geçmişte kaçırdıklarını yaşamak ya da Vartolu Sadettin olarak ‘Çukur’da fırtına estirmeye devam etmek. Vartolu, hayatının en zorlu yol ayrımına gelirken, Selim’i Baykal’ın vurdurttuğunu öğrenen Yamaç ise öfkeden deliye döner ve harekete geçer. Tüm dengelerin alt üst olduğu bölümde gözünü hırs bürüyen Baykal ise etrafındaki herkese tehdit saçarken, Yamaç için geri dönüşü olmayan bir acıya sebep olacaktır. Çukur’da herkes için tehlike çanları çalmaktadır.