Çukur 20. bölüm 2 fragmanı yayınlandı! İdris ve Vartolu'dan duygusal konuşmalar

Her hafta pazartesi akşamı izleyicileriyle buluşmaya devam eden Çukur'un 20. bölümünde İdris ve Vartolu arasında gerçekleşen duygusal konuşma, yeni bölüme adeta damga vuracak. Fragmanda en çok dikkat çeken söz ise idris'ten geldi; "Kral olmak istersen sana oğlum demem!" İşte merakle beklenen Çukur dizisinin 20. bölüm 2. fragmanı ve yeni bölümden detaylar..

İdris’in, “Bayramlarda gelirsin, elimi öpersin; belki saçını okşarım. Yok ben kalacağım diyorsan, kral olmak istersen sana oğlum demem!” sözleriyle kararı oğlu Salih’e bıraktı. Çukur’a gelen Vartolu’nun, İdris Koçovalı’ya meydan okudu.

Çukur’un 20. bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı. Yamaç’ın “Beyler ava çıkıyoruz, büyük av. Ateş yakacak malzeme alın yanınıza!” sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda Yamaç’a meydan okuyan Baykal’ı, Nazım durdurmak istiyor. Aliço’nun korkuyla “Gidelim buradan, iyi değil burası!” sözleri Aliço ve Hale tehlike altında mı dedirtirken, Sena gözyaşları içinde annesine onu neden sevmediğini soruyor. Baykal’ın yaptıklarını hazmedemeyen Yamaç’ın öfke patlaması yaşadığı gerilim dolu anlar heyecanı yükseltiyor.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Çukur’un 19. Bölümünde; Kardeşi Yamaç’ın önüne geçerek kurşunların hedefi olan Selim, yaşam savaşı vermektedir. Koçovalı ailesi, bu üzücü olayla derinden sarsılırken geçmiş peşlerini bırakmayacaktır. Emrah’ın gelişiyle hayatının en zorlu dönemini yaşayan Sena, İzmir’den büyük bir sürprizle dönecek ve bu da işlerin seyrini tamamen değiştirecektir. “Selim, yaşam savaşını kazanabilecek mi?” sorusu büyük merak yaratırken Vartolu ile Yamaç’ın yüzleşmesi her iki tarafı da derinden etkileyecek. Öfke ve üzüntüyü bir arada yaşayan Vartolu için asıl büyük yüzleşme ise ona gerçek adıyla, Salih’le hitap eden İdris ile olacaktır.