Çukur 20. bölüm 2 fragmanı yayınlandı! İdris ve Vartolu'dan duygusal konuşmalar

Her hafta pazartesi akşamı izleyicileriyle buluşmaya devam eden Çukur'un 20. bölümünde İdris ve Vartolu arasında gerçekleşen duygusal konuşma, yeni bölüme adeta damga vuracak. Fragmanda en çok dikkat çeken söz ise idris'ten geldi; "Kral olmak istersen sana oğlum demem!" İşte merakle beklenen Çukur dizisinin 20. bölüm 2. fragmanı ve yeni bölümden detaylar..
İdris’in, “Bayramlarda gelirsin, elimi öpersin; belki saçını okşarım. Yok ben kalacağım diyorsan, kral olmak istersen sana oğlum demem!” sözleriyle kararı oğlu Salih’e bıraktı. Çukur’a gelen Vartolu’nun, İdris Koçovalı’ya meydan okudu.
Çukur’un 20. bölüm ikinci tanıtımı yayınlandı. Yamaç’ın “Beyler ava çıkıyoruz, büyük av. Ateş yakacak malzeme alın yanınıza!” sözlerinin dikkat çektiği tanıtımda Yamaç’a meydan okuyan Baykal’ı, Nazım durdurmak istiyor. Aliço’nun korkuyla “Gidelim buradan, iyi değil burası!” sözleri Aliço ve Hale tehlike altında mı dedirtirken, Sena gözyaşları içinde annesine onu neden sevmediğini soruyor. Baykal’ın yaptıklarını hazmedemeyen Yamaç’ın öfke patlaması yaşadığı gerilim dolu anlar heyecanı yükseltiyor.
ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Çukur’un 19. Bölümünde; Kardeşi Yamaç’ın önüne geçerek kurşunların hedefi olan Selim, yaşam savaşı vermektedir. Koçovalı ailesi, bu üzücü olayla derinden sarsılırken geçmiş peşlerini bırakmayacaktır. Emrah’ın gelişiyle hayatının en zorlu dönemini yaşayan Sena, İzmir’den büyük bir sürprizle dönecek ve bu da işlerin seyrini tamamen değiştirecektir. “Selim, yaşam savaşını kazanabilecek mi?” sorusu büyük merak yaratırken Vartolu ile Yamaç’ın yüzleşmesi her iki tarafı da derinden etkileyecek. Öfke ve üzüntüyü bir arada yaşayan Vartolu için asıl büyük yüzleşme ise ona gerçek adıyla, Salih’le hitap eden İdris ile olacaktır.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün